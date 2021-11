Carolina Sanín, la escritora y columnista, está en el centro de la conversación en Twitter por cuenta de un trino que escribió en la tarde del miércoles y en el que lanzó una fuerte crítica a quienes usan memes de la popular serie 'Los Simpson' como forma de expresión.



La doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Yale escribió: "Imagínense ser alguien tan pobre de espíritu, tan vaciado, que, para expresarse, usa memes de los Simpson. Hay gente muy en el fondo de la olla".



Acompañó su reflexión preguntando si habría que ayudar a estas personas. "¿A qué? ¿A que sean más reales? ¿O es arrogante e ingenua cualquier actitud que no sea el más límpido desdén?".

Su posición no pasó inadvertida en una red social en la que los memes y los gifs relacionados con la serie son muy comunes, tanto así que, en la tarde de este jueves, su trino había sido citado más de 7.500 veces, varias de ellas con, irónicamente, imágenes de Los Simpson.

¡Soy intelectualmente superior a todos ya lo sé! https://t.co/dbf3ZQSjQL pic.twitter.com/KfDfIYixAF — Agustín Villar (@amauro85) November 10, 2021

No sabes como es eso Caro, Yo soy el que va todos los días ahí a romperse el alma, y no estoy fuera de lugar, tú estás fuera de lugar, todo el maldito sistema está fuera de lugar! quieres la verdad? TU NO PUEDES MANEJAR LA VERDAD!...

OLVIDALO CAROLINA!! ESTO ES EL BARRIO CHINO! https://t.co/bBAzn6Ft2v pic.twitter.com/sBU9aoxTxu — Sebastián Botero (@sebastianbotero) November 10, 2021

¿Hola, isla del azúcar? Aquí hay una niña que ha consumido demasiados limonessss. https://t.co/KUCQU6F3X5 pic.twitter.com/fMMei6XVja — Dan ★ (@DanGamboaB) November 10, 2021

¿Qué clase de chusma palurda se impresiona con ésto? https://t.co/wskCZ5j7aR pic.twitter.com/tsrRtIC4Jp — Carlos Andrés Castro (@carlos_andres_7) November 10, 2021

¿Pero qué clase de ser humano puede vivir sin los memes de Los Simpson? https://t.co/JMDTogzbf3 pic.twitter.com/rHZhkFiUgI — Colombia Simpson (@ColombiaSimpson) November 10, 2021

- Soy Carolina Sanín y no me gustan los memes de los Simpson.

- Señora Carolina, esta es una reunión de niñas exploradoras.

- ¿ES ESO? ¿O NO PUEDEN ADMITIR QUE TIENEN UN PROBLEMA? https://t.co/ZKWxSKRjyj pic.twitter.com/cqHW07xmiU — Don Pendejadas (@TrinoPendejadas) November 10, 2021

"Masas infantilizadas"

Carolina Sanín no solo no hizo caso omiso a los miles de mensajes en los cuales se criticaba o ridiculizaba su opinión, sino que volvió a plantear una serie de cuestionamientos al respecto entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves.



"Es el desconsuelo mismo: un montón de gente que quiere tener más existencia. En su ansia de ser más reales, se entregan a la acción virtual, a la violencia virtual, al trolleo, sin darse cuenta de que así se desdibujan más y tienen cada vez menos ser. Ya están en el infierno", fue una de sus primeras reacciones.

Lea también: Miguel Varoni reapareció y su imagen sorprendió a todos, ¿a qué se debe el cambio?



Reiteró que el expresarse mediante los gifs animados o las imágenes tomadas de capítulos de la serie "empobrece la imaginación", pues, de acuerdo con la escritora, las personas se despojan del lenguaje y ceden éste "a la programación, el algoritmo, la plantilla, el logo y el eslogan".



"No los uso. Me parece que limitan y uniformizan. Supongo que eso amerita que respondan, en 'loop' y en tropel, repitiendo memes: las plantillas del bullying".



Así mismo, calificó a quienes usan este tipo de expresiones gráficas como "masas infantilizadas".



"Emojis, memes, gifs: muñequitos. Masas infantilizadas, como quería la fuerza del mercado. Niños y niñas que juegan con muñecos. A la merced del consumo, no solo de bienes, sino de gestos y conceptos. Gente no autónoma, cómplice de su sujeción. Y feroz. Fieras con collar y cadena, con amo, con miedo de las palabras. Las palabras, las oraciones, les quedaron grandes. La total atrofia del juicio", trinó.



Finalmente, calificó la 'horda' de respuestas que ha recibido como "el malestar de una gente frustrada con su propia vida. Se embriagan de odio hasta llegar a sentir que sienten algún poder. Es interesante y muy viejo: es una y otra vez, con dimensiones distintas, el mismo mecanismo del chivo expiatorio que sabemos".