Carolina Ramírez habla de su papel en 'Cuando los hombres quedan solos', nueva película

Erika Mantilla

Carolina Ramírez es la protagonista de la película ‘Cuando los hombres quedan solos’, que se estrenará en autocines y en salas selectas durante la reapertura en todo el país, y en Izi Movie (segundo piso del centro comercial Aquarela) en Cali, ciudad natal de la actriz.



Carlos (David Santalla) fue paramilitar de una de las dictaduras más fuertes que vivió Bolivia en su historia —la de Luis García Meza Tejada— en los años 80, y comparte su vida con sus hijos Armando (Toto Vega), policía vinculado en robos, y Carlos (Fernando Arze Echalar), vigilante, fracasado, que busca desligarse de los asuntos de su padre (exesposo de Carolina). Sus hijos son Nena y Germán, de 8 y 5 años.



Estos tres hombres, a cargo de estos niños, se encuentran con el retorno de la madre, quien estuvo ausente durante años y que ahora, al conseguir éxito en su vida, quiere llevárselos con ella. La visita desembocará en graves encuentros, rupturas, desequilibrios, desolación y en un profundo dolor en el alma de estos hombres. Hablamos con los protagonistas de la película.

Carolina Ramírez, la madre que regresa

¿Representar a la mamá que aparece para reclamar a sus hijos, qué desafíos implicó?



El más importante es no parecer una madre a la que le importó poco dejar a sus hijos. Era vital que el personaje tuviera la dignidad necesaria para poder reclamarlos y que esa necesidad imperiosa, como la de millones de madres que deben hacerlo: de buscar afuera de su país mejores oportunidades de subsistencia para dar una mejor vida a sus hijos, aún teniendo que renunciar a estar con ellos, no le restara al hecho de que es una buena madre.



Esta temática que podría suceder en Bolivia o en Colombia o en cualquier país latinoamericano, ¿qué mensaje implícito lleva?

​

La de no desconocer que en Latinoamérica han existido dictaduras sistemáticas y que su ‘No desconocimiento’ podría implicar su ‘No repetición’.



¿Qué es lo más satisfactorio de rodar un drama histórico?

​

De alguna manera, hacer parte de esa historia. Saber que como actriz tengo las herramientas necesarias para encarnar un personaje dentro de un contexto histórico muy relevante para un país como Bolivia.



¿En qué se basó para hacer este papel lo más íntimo posible?

​

Lo primero en lo que uno como actor se tiene que basar es en lo que el director quiere. Fernando Martínez, el director, tenía más que claro qué quería defender con este personaje, así que fue muy sencillo ejecutarlo, esa claridad me dio la confianza para justificar todo lo demás.

Lea además: 'Yo soy Betty la fea' será transmitida por quinta vez en RCN

¿Qué piensa del rol que juegan los padres en la crianza de sus hijos, ante la ausencia de la madre?



El amor como base fundamental de cualquier tipo de crianza puede ser ejercido a cabalidad por los padres, sin ninguna duda.



¿Qué valores toca la historia?

​

Como en todo contenido dramático, es importante destacar el amor que todos los personajes de la película profesan a esos niños (que son la piedra angular del conflicto). Todos luchan por tenerlos, porque son el símbolo de la esperanza de la historia.



¿Qué significa el estreno de esta, en plena apertura por la pandemia?



No sé qué signifique, la pandemia es la pandemia y nos tocó a todos, pero la película lleva muchos años en espera de ser proyectada en Colombia y me parece muy interesante la modalidad en que puede ser vista: la de autocinemas. Celebro que hayamos encontrado la manera de disfrutarla.



¿El pasado no perdona?

​

Hay pasados de pasados, no se puede comparar una falta menor que puede ser reparada a crímenes de lesa humanidad como los que cometió el protagonista de esta historia, ante lo que recalcaría: ‘no hay pasado que perdone’.



¿El hecho que sea una obra póstuma le supone doble compromiso?

​

Creo que si Fernando (el director) estuviera con nosotros, también sería un doble compromiso. Siempre que una película se estrena implica un compromiso extendido, ya que en teoría ya “hiciste tu trabajo”; pero toda promoción nos lleva a remontarnos nuevamente a ese momento del rodaje, por lo que siento una doble nostalgia, siento ya que me hubiera gustado celebrar con ‘Fer’ en vida que su hija, por fin, nació. (Toda ‘peli’ es como un hijo para quienes la hacen).



¿Qué proyectos vienen o cuáles quedaron suspendidos por la pandemia del coronavirus?

​

Suspendídisima ‘La Reina del Flow 2’ (desde el 16 de marzo hasta el 1 de octubre), así que sólo me queda terminarla. Después de eso, lo que nos deje la pandemia.



¿Cómo fue su interacción con Toto?

​

Es un gran profesional, pero sobre todo un gran amigo al que quiero y admiro. Fue lindo volver a reencontrarnos después de muchos años y confirmar que el cariño, el respeto y la admiración siguen intactos.



¿Por qué ver la película?

​

Porque es oportuna y necesaria. No es sobre algo que pasó en Bolivia y ya, es una película sobre Latinoamérica y eso es algo que no debemos dejar en el olvido…

Toto Vega es el policía corrupto

¿Qué reto le implicó interpretar este papel?



El mayor reto fue entender no solo su presente sino los antecedentes familiares y políticos de la dictadura de ese país. Por otro lado, estaba en encontrar el tono de su cultura, incluido el acento y encajar en la familia de la historia, conformada por actores bolivianos de gran experiencia y talento, estar a su nivel y lograr veracidad.



¿Al no contar con el director (fallecido), qué problemas sufrió?

​

Tuve la fortuna de compartir tiempo y trabajo intensamente con el director Fernando Martínez, antes y durante el rodaje, al finalizarlo vino la tragedia de su muerte. Todo el tiempo contamos en escena con su apoyo intelectual, generosidad y cariño.



¿Qué le impactó de esta temática?

​

Contar una historia sobre la dictadura y sus secuelas es impactante porque prende las alarmas y nos advierte del compromiso de cuidar la democracia.



¿Qué retos tiene ser papá?

​

Uno se va formando como papá a la vez que los hijos hacen lo propio con uno, el anhelo a pesar de las equivocaciones es garantizar que tengan las herramientas para estar seguros y satisfechos con la vida que elijan y que su propósito de vida les permita ser felices, hacer felices a otros.



¿Cómo es trabajar con Carolina?

​

Es un gusto, es profesional, divertida, buena compañera, le tengo muchísimo cariño, la conozco desde hace muchos años y repetiría siempre.



¿Qué mensaje le deja la película?

​

Aunque la película cuenta un momento de la historia de Bolivia, nos muestra la crueldad del abuso de las fuerzas del Estado, el peligro de la concentración del poder y las secuelas dolorosas de una dictadura.

El mensaje o campanazo es el llamado a cuidar la democracia, que aunque imperfecta nos permite soñar con países más justos.

Lea además: 'Yo soy Betty la fea' será transmitida por quinta vez en RCN

Sobre la película

'Cuando los Hombres Quedan Solos' tendrá funciones mañana a las 4:30 p.m., 6:45 p.m., 8:45 p.m. en la sala 4 de Izi Movie, en el segundo piso del centro comercial Aquarela, y estará en cartelera 15 días. Los horarios pueden variar.



Rodada a finales del 2013 en La Paz, Bolivia, ‘Cuando los hombres quedan solos’ es la obra póstuma del realizador potosino Fernando Martínez, fallecido a los 38 años y quien fuera director del aclamado evento cinematográfico de formación iberoamericana Bolivia Lab, responsable del reconocido documental ‘¿Por qué quebró McDonalds?’.



La película fue codirigida y producida por Viviana Saavedra, actual directora del Bolivia Lab y productora de obras de documental y ficción como ‘América tiene alma’ y ‘¿Por qué quebró Mc Donalds?’.