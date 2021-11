Carolina Cruz reveló, entre lágrimas, cuál es el estado de salud de su bebé Salvador

Carolina Cruz, la modelo, presentadora y ex Señorita Valle, abrió su corazón en medio de la emisión de Día a Día de este miércoles y contó la historia de su hijo, Salvador.



El pequeño, segundo hijo de la vallecaucana con su esposo Lincoln Palomeque, nació a finales de febrero pasado. El pequeño fue concebido a través de un tratamiento in vitro al que se sometió la pareja.



La tulueña ha compartido a través de sus redes sociales los detalles de su faceta materna, entre ellos, las terapias a las que debió ser sometido el pequeño a causa de una tortícolis gestacional; sin embargo, sobre la salud del pequeño surgieron distintas especulaciones que Cruz siempre desmintió, sin ahondar en detalles.



Pero este miércoles, Carolina Cruz decidió revelar de manera abierta y sincera cuál es el estado de salud de Salvador y cómo ha sido su tratamiento y proceso de recuperación. Según mencionó, el proceso de su hijo inició cuando tenía tres meses y "le empieza a crecer la cabeza más de lo normal".



"Nosotros, que tenemos gracias a Dios la dicha de contar con un buen seguro de salud, nos damos cuenta, luego de que le midieran el perímetro cefálico a 'Salva', de que está más grande de lo normal. Eso fue el 28 de mayo. A 'Salva' le hacen unos rayos X y se dan cuenta de que tiene 'agüita' en su cabeza", contó Carolina.



De acuerdo con lo detallado por la presentadora, lo que padece 'Salva' no se trata de hidrocefalia "que es cuando el agua entra al cerebro y puede ocasionar problemas neurológicos", sino que en el caso de su hijo, "el agüita" se encuentra fuera de su cerebro.



Aunque, según indicó Cruz, el pequeño no ha presentado problemas neurológicos, sí ha sido necesario realizarle terapias y tratamientos para evitar posibles afectaciones.



"No es hidrocefalia y esa agüita a él nunca le ha ocasionado problemas neurológicos en su desarrollo. Hemos venido con un tratamiento muy fuerte y de mucha dedicación para solucionar los problemas de 'Salva', él neurológicamente está bien", comentó la exreina.



Durante sus declaraciones, Carolina anunció que, debido a la situación de su bebé, decidió crear la fundación 'Salvador de sueños, regalo de Dios’, mediante la cual busca ayudar a los pequeños que no tienen las condiciones para acceder a servicios médicos especializados.



"En un chequeo médico que deberían tener todos los niños de Colombia, tengan EPS, Sisbén, seguro médico. La calidad de salud en este país debe ser igual para todo el mundo, tanto para la persona de estrato 1 como para la persona de estrato 6", aseveró.



Finalmente, confesó que hasta ahora la fundación ha sido financiada con su dinero porque apenas está empezando, pero pidió a los televidentes apoyo y donaciones para cumplir con el objetivo de este proyecto.