Isabel Torres, la actriz española que se hizo reconocida por protagonizar la exitosa serie 'Veneno', reveló en un conmovedor video su delicado estado de salud y el duro pronóstico que le hizo su equipo médico.



A través de un video en su cuenta de Instagram, acompañado de las frases 'My last video' y 'Hasta pronto', la artista de 52 años de edad reveló que el cáncer de pulmón que le diagnosticaron en 2018 ha hecho metástasis.



"Este es el último vídeo que voy a hacer por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans. (...) He estado muy malita y quería decirles un poquito cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga, quien me está cuidando", dijo Torres en el clip.



Acto seguido, dio a conocer que el equipo médico "en principio me ha dado dos meses de vida".



"Vamos a ver si los supero, si los supero bien, y si no... pues está bien, qué vamos a hacer, la vida es así. Hace poquito se me murió un primo. Imagínate, la vida es así, de caprichosa", dijo, tranquila pero notoriamente afectada.

Isabel Torres agradeció a toda la gente que ha estado presente, acompañándola y acompañándola en su proceso, en especial a todos sus seguidores y a varios de sus familiares.



"El video es para decirle que los quiero mucho, que muchísimas gracias a muchísima gente que ha estado ahí, que en todo momento siempre me han estado ayudando. No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay", agregó.



Y subrayó: "La vida es tan bonita y hay que vivirla (...) Si salgo de esta, me volveré a conectar; y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir, vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Así que les doy un beso enorme, un beso muy, muy grande, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo".



La publicación ya cuenta con casi 9.800 comentarios de seguidores, actores, productores, presentadores y cibernautas en general que le enviaron mensajes de apoyo, aliento y ánimo.

¿Quién es Isabel Torres?

Isabel Torres es una actriz española, nacida el 14 de julio de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria, quien se hizo reconocida en el mundo por su papel protagónico en la serie 'Veneno', estrenada el año pasado y que muestra la vida de Cristina Ortiz, 'La Veneno'.



Sin embargo, en su país ya era reconocida desde hace más de 20 años, gracias a que fue la primera mujer trans oriunda de las Islas Canarias que pudo adecuar su identidad de género a su DNI (documento de identidad), en 1996.



En 2005 fue la primera candidata transexual a reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. También se ha destacado por participar en programas de televisión como 'Channel Nº 4', 'El programa de Ana Rosa' o 'DEC'.