Carlos Vives emprendió su viaje de 30 años hacia sus raíces con su nuevo álbum

El cantante samario Carlos Vives, ícono global de la música, presenta su nuevo álbum de estudio titulado 'Escalona: Nunca Se Había Grabado Así', un viaje de 30 años hacia sus raíces y hacia el hito que lo convirtió en embajador del sonido colombiano en el mundo.



Hace tres décadas, el samario protagonizó la serie de televisión inspirada en la vida y obra del inmortal Rafael Escalona, compositor de himnos del folclor vallenato como El Testamento, Jaime Molina y La Casa en el Aire, entre muchos otros, consagrándose con su magistral y emotiva interpretación como la nueva voz del género.



30 años después y como parte de la celebración en la que se conmemoran sus 3 décadas en la música, Carlos Vives convocó a sus mejores jugadores para armar la selección ideal del vallenato, esa misma que lo ha acompañado en su camino lleno de éxitos: La Provincia. Junto a su compadre Egidio Cuadrado, inició una nueva aventura para encontrar el cuaderno perdido de Escalona y entorno a él, volver a grabar esos clásicos que lo catapultaron en 1993. Motivado por el recuerdo y la nostalgia de aquellos años, Vives se internó en el estudio para hacer nuevas versiones de estas canciones, incorporando el sonido que creó junto a La Provincia y por el cual es reconocido mundialmente.



'Escalona: Nunca Se Había Grabado Así', es un álbum que explora 12 de las composiciones más memorables de Rafael Escalona y un homenaje de Armando Zabaleta a Rafael Escalona. Este viaje hacia las raíces, comenzó en Villanueva, Guajira, en donde Carlos Vives tras el encuentro con su amigo y compadre Egidio Cuadrado, emprendió la búsqueda de un cuaderno muy especial que contenía en forma de diario literario, nuevas estrofas musicales para los clásicos.



Le puede interesar: Conozca a Valentina Tafur, la 'reina futbolera' del Valle que va por la corona de Srta. Colombia



El tesoro que por años cuidó Dina Luz, hermana de Egidio y quien fuera esposa de Rafael Escalona, inspiró a Vives y su banda La Provincia para grabar con su propio sonido las creaciones del más grande compositor del folclor vallenato; imaginaron cómo debería sonar cada tema y definieron las necesidades técnicas y el talento humano para lograr versiones contemporáneas. Para Carlos era necesario redefinir el sonido de Escalona, con el fin de que las nuevas generaciones puedan descubrir las canciones del maestro, tal y como ocurrió en los años 90 con el éxito de “Los Clásicos de La Provincia”.

Tracklist

La Historia

Carmen Gómez

El carro Ford

La Mona del Cañaguate

El Villanuevero

La Nostalgia de Poncho

Jaime Molina

Mala suerte

El destierro de Simón

La golondrina

El Pirata del Loperena

El Testamento

Contestación a la brasilera

Tras el éxito de “La Historia”, primer sencillo de “Escalona: Nunca Se Había Grabado Así”, llega “El Carro Ford”, focus track del álbum que narra el anhelo de un hombre por comprar un auto que le permita realizar todos sus planes festivos. Es un tema alegre, con una letra cándida y de gran recordación, que invita a viajar, compartir con los amigos y parrandear.



“Como yo no tomo ron… Como yo no tomo ron, mi trago me lo dan en plata… Para comprarme un carro Ford… Para comprarme un carro Ford y visitar a las muchachas…”



“Escalona: Nunca Se Había Grabado Así, es una producción discográfica moderna, que incluye los descubrimientos y conexiones sonoras que fueron protagonistas en la revolución de la música colombiana; con este lanzamiento, se da inicio a un año emotivo lleno de celebraciones y festejos que evocará la nostalgia, pero que también exaltará los logros alcanzados y el camino recorrido durante estos 30 años por la máxima figura de la música colombiana en el mundo, Carlos Vives.