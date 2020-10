Candice Renoir, una mujer policía que busca terminar con los prejuicios, vuelve a AXN

Andrés Camilo Osorio

Este lunes a las 10:00 p.m. llega a Latinoamérica por el canal AXN, la aclamada serie francesa ‘Candice Renoir’, que ya cuenta con varias temporadas y sigue la vida de una mujer madre cabeza de hogar, que acaba de separarse de su esposo y que toma una decisión que cambiará su vida y la de su familia: regresar a la Brigada Criminal en París, luego de pasar casi una década fuera de servicio, por motivos personales.

Aunque el mercado audiovisual está plagado de programas policiacos (tan solo hay que recordar todas las versiones existentes de CSI), ‘Candice Renoir’ cambia el típico esquema al traer como protagonista a una mujer, que lucha contra los estereotipos y prejuicios que hay alrededor suyo no solo por ser mujer y vestirse de forma muy femenina, sino que a eso se le suma su condición de madre, papel que no deja de lado pese al trabajo.

Para el actor Raphael Lenglet, quien en la serie interpreta al detective Antoine Dumas (personaje que le hace la vida imposible a Candice en el principio de su reintegración al servicio policiaco), las demás series policiales “tienen que competir con nosotros. Después de 10 años tenemos una historia distinta a las demás que no es tradicional, estamos en una situación en que no es una imagen de serie policiaca, es sobre todo la aventura de una mujer que es policía, de una manera particular y única”.

Sin embargo, Cécile Bois, actriz que interpreta a Candice Renoir, no considera que la serie tenga un mensaje feminista o de empoderamiento. Para ella “el tema es divertir y llevar a la gente lejos de las preocupaciones que tienen hoy en día”.

Tanto Cécile Bois como Raphael Lenglet esperan con ansias poder viajar de nuevo y en esta oportunidad conocer Latinoamérica y, por qué no, Colombia.

Pero, no niega que el personaje femenino y feminista de Candice “es apropiado para el medio de las mujeres de hoy. Es una mujer policía, tiene 4 hijos, madre soltera. Para mí, ella le da aliento y valor a otras mujeres que se sienten acomplejadas por su peso, la maternidad y la intimidad y permite que se acepten como personas normales que no son perfectas”. Ella por su parte asegura que su paso por ese papel la ha hecho sentir “más segura” consigo misma y que hay muchas aspectos personales que puede asumir hoy y que no hacía hace unos ocho años. “Es un aprendizaje para ser yo misma”.

Lenglet piensa igual, ya que la protagonista de la serie se sale de los clichés y muestran a una mujer con trabajo, hijos, amantes y la dificultad que tiene para lidiar con todos esos aspectos de su vida a la vez.

“Sí creo que es importante tener series con personajes femeninos como Candice, porque hoy por hoy entre los temas que se discuten están el lugar de la mujer en nuestra sociedad y la igualdad. Las exigencias que se hace una mujer son más que para un hombre. No creo que Candice se hiciera para defender a la mujer, pero si se hizo con la imagen de una mujer de verdad que no es como todos esperan que sea”, argumenta Bois.