Cali, una capital de la moda que volvió a ponerse de moda

El último día del evento Cali Distrito Moda 2022 contó con desfiles de 12 diseñadores y dos marcas participantes que presentaron sus

colecciones.



Además, un derroche de creatividad y talento estuvo a cargo de 40 nuevos creadores, de dos de los colectivos más reconocidos y consolidados para el diseño de modas en el Valle del Cauca, Comfandi y la Fundación Academia de Dibujo Profesional. En sus colecciones predominaron la tecnología y la moda, a través de prendas que rompen con los estereotipos.



En las primeras pasarelas de la tarde estuvieron las marcas Gallery Robe, de Ana María Sánchez y Angels by Marcia Medina.



La caleña Ana María Sánchez, creadora de Gallery Robe, presentó su colección ‘Latidos del Valle’. Allí plasmó diseños de la fauna de la región, la alegría que mueve a los cañaduzales, el color y afrodisíaco sabor del chontaduro, el refrescante sabor de las grosellas, el ají que acompaña el paladar de los caleños y la elegancia al vestir y caminar de las mujeres de Cali.



Lea aquí: Al estilo Bizarrap: Nico Servidio, el artista y productor argentino de talla internacional



Otra de las propuestas a resaltar de la tarde de moda, fue la de la marca Angels by Marcia Medina. En su propuesta ‘Sueños’, la caleña presentó diseños cómodos, con cortes de glamur en textiles importados desde la India, donde predominaron los estampados atemporales, potenciando la fuerza natural de la mujer Angels.



La pasarela de clausura Flash Fashion/NTN24 contó con los diseñadores de Taller Croquis, Cubel, Dolce Amore by Tatiana Obando, Lina Cantillo, Guio Di Colombia, Kika Rodríguez, Johanna Rubiano y Consuelo Cruz, entre otros.



Cada una de las prendas de Dolce Amore by Tatiana Obando, de su

colección ‘Una Carta a Versalles’, fue inspirada en Francia y en su historia, en sus inmensos palacios, sus cornisas barrocas y su paisaje bucólico.



Por su parte, el gestor de este gran evento de la moda, Guio Di Colombia, presentó su colección ‘Contact 2023’, junto a la marca Grama, inspirada en un universo futurista, el metaverso.

En sus prendas, bajo la tendencia genderless (sin género), predominaron los tonos metalizados como dorado y plateado, en telas con técnicas de acolchado, manejo del denim procesado y utilización de telas inteligentes.



A su turno, Johanna Rubiano, para su colección ‘Vibrante’, se inspiró en los colores brillantes para una mujer auténtica, real, representada por su luminosidad y que ama su silueta y la armonía de su ser.



La invitada internacional, Kika Rodríguez, de México, compartió en su colección titulada ‘Imaginario’, una propuesta basada en el flujo constante de ideas, “que almacenamos en nuestro subconsciente”, así como en el uso de diferentes técnicas de bordado con las que hizo alegoría a una nube surreal.



Sin duda, Cali Distrito Moda es un evento que reactivó de nuevo la industria de la moda regional y nacional.

Arte hecho a mano

En la pasarela de la Secretaría de Cultura, los artesanos del Valle y el colectivo La Tienda presentaron sombrerería del Pacífico a cargo de la marca artesanal ‘Art Timbiquí’ de Cali, y productos de los grupos indígenas Wounaan y Nasa, así como una muestra del trabajo tradicional de Cartago, y accesorios de la marca Vizcaino Joyería.



También estuvo la marca caleña Juan Enriquez, especializada en el ‘Ready to wear’ o ‘street wear’, con toques de lujo. Y RDOS, firma de diseño independiente de la ciudad, creada por el diseñador Rubén Holguín, con prendas de vestir masculinas en denim.



En su colección, Calistencia, se le dio prioridad al reciclaje y a la reutilización del denim en prendas con acabados en tecnología de láser y tintas biodegradables que buscan contribuir a la conservación del medio ambiente.