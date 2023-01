Bullying, malas notas y familia disfuncional, así fue la infancia del director Steven Spielberg

El reconocido director de cine estadounidense Steven Spielberg, autor de películas icónicas como Tiburón, La Lista de Schindler e E.T el extraterrestre tuvo una infancia marcada por el acoso escolar debido a sus orígenes judíos y la disparidad en su hogar. Así es como lo narra en ‘The Fabelman’, su última producción, en la que el cineasta expone apartes autobiográficos de su vida.



Le puede interesar: ¿Está su favorita? conozca el por qué Netflix canceló algunas de sus series más conocidas



Steven creció escuchando historias sobre el nazismo. En varias entrevistas ha confesado que siempre se sintió diferente por sus orígenes judíos. “En la escuela secundaria me pesaba el hecho de ser el único judío en mi clase, era como ser de otro planeta, como un E.T”, relató al medio estadounidense National Public Radio.



Le daba vergüenza invitar a sus amigos a su casa de Nueva Jersey. Su abuelo solía llevar un abrigo negro, sombrero negro y barba larga y acostumbraba a orar todos los días en un rincón de la casa. “Me daba vergüenza invitar a mis amigos a la casa, porque podían encontrarse con él orando en un rincón de la casa”, confesó.



Acostumbraba a ver a su abuela dictando clases de inglés. Recuerda que uno de sus alumnos era un particular hombre que sumaba y restaba con los números que llevaba marcados en uno de sus brazos.

Sus hermanas fueron sus primeras espectadoras, pues ellas escuchaban sus relatos de terror. De esta manera lograba escapar de la continua sensación de pánico que lo aquejaba.



Su padre, el señor Arnold Spielberg, era ingeniero electrónico. A menudo contentaba al futuro cineasta narrándole las historias que vivió como soldado en la Segunda Guerra Mundial. Todos esos relatos formaron la imaginación de Steven, el tema lo obsesionó tanto que a los 16 años hizo una película de 8 mm basada en la Segunda Guerra Mundial, la llamó ‘Escape To Nowhere’. De hecho, Spielberg asegura que ‘The Fabelman’ es una versión actual de ese film improvisado. “The Fabelman es una versión actual de Escape To Nowhere, una película de 8 mm que hice cuando tenía 16 años”, confesó.



La película ‘Rescatando al Soldado Ryan’, de 1999, fue un homenaje a ese padre que lo fascinaba con sus historias heroicas. El señor Arnold Spielberg fue un gran ingeniero electrónico y se destacó como radioperador a bordo de un bombardero B – 52 durante la guerra. El film, que narra el desembarcó de dos soldados norteamericanos en Normandía es un homenaje a él, a ese hombre que tanto le enseñó de máquinas y artefactos.



Lea aquí: ¡Que joyita! Retrato de Picasso a su hija será subastado por cerca de $15 millones de dólares



Steven fue influenciado en gran medida por los programas de televisión de su época. Películas como ‘The Fighting seabees o “Guadacanal Diary”, marcaron su gusto por el cine cuando apenas era un adolescente.

Odiaba las matemáticas y leer. Prefería expresarse a través de fotogramas antes que tener que mover sus de izquierda a derecha una y otra vez.



En 1967 ingresó a la Universidad Estatal de California para estudiar inglés. Pero el joven Spielberg quería algo más, así que se inscribió a cursos de filmación en los estudios de Universal. En diez días filmó ‘Amblin’, un corto de 24 minutos sobre una pareja que hace dedo en la carretera. Finalmente, el jefe de producciones le ofreció un contrato de siete años para dirigir series. Así comenzó la historia de esta leyenda del mundo cinematográfico.



Ocho años más tarde grabaría la que sería una de sus mejores películas ‘Tiburón’, la cual rompió el record de recaudación de la época con cien millones de dólares.



Sus fobias todavía prevalecen. Detesta las cucarachas y le teme a los tiburones, pero ninguno de sus miedos supera al de hablar en público.

Odia que lo consideren un genio. Ante esto, dice lo siguiente: “Me parece una estupidez. Soy un tipo que trabaja mucho. Simplemente vivo para el cine. Devoré tantas imágenes como me fue posible. Admiré a Truffaut y el cine francés. Me inspiré en el neorrealismo italiano y en la escuela inglesa de los 70. Amo el cine de aventuras y mis primeras pesadillas se las debo a Walt Disney”.



Lea además: ¡Polémico y salvaje! Así fue el desfile de alta costura de Schiaparelli en París



Su última película ‘The Fabelman’ se encuentra nominada a seis categorías en los Premios Oscar 2023, entre ellas, a la de Mejor película.

Spielberg es uno de los favoritos a arrasar en la noche de gala de la Academia, el próximo 12 de marzo, en Los Ángeles.