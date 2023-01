¿Está su favorita? Conozca el por qué Netflix canceló algunas de sus series más conocidas 

A pesar de las quejas y campañas que muchos usuarios de Netflix han hecho a través de redes sociales en defensa de sus series favoritas, la plataforma de streaming canceló definitivamente títulos como Warrior Nun, 1899, El club de la medianoche, Destino: La saga Winx o Trabajo incógnito. Una decisión que, según los CEO de Netflix, se tomó principalmente por la poca rentabilidad de estas producciones.



“Nunca hemos cancelado una serie exitosa. Muchas de estas series tenían buenas intenciones, pero se dirigían a una audiencia muy pequeña con un presupuesto muy grande. La clave es poder dirigirse a una audiencia pequeña con un presupuesto pequeño, y a una audiencia grande con un presupuesto grande. Si lo haces bien, puedes hacerlo para siempre”, señaló Ted Sarandos, CEO de Netflix.



Así las cosas, el mismo Sarandos recalcó que hay series como 'El juego del Calamar' que por si solas se volvieron globales y no hubo intención de comercializarlas para fortalecer su éxito. “Es muy raro que una serie como ‘El juego del calamar’ de Corea sea tan global como lo fue. En 30 horas, el mundo la estaba viendo sin intervención humana para tratar de comercializar la serie al mundo”, agregó.



“Ahora estamos comenzando a hacer que ‘El juego del calamar’ no sea algo inusual, sino básicamente algo que suceda, literalmente, todas las semanas”, subrayó el otro CEO de la plataforma, Greg Peters.

¿Se acaban las cuentas compartidas?

Tanto Sarandos como Peters, además, anunciaron que las personas que actualmente comparten cuentas, tendrán que empezar a pagar para poder seguir consumiendo cualquiera de sus contenidos.



“Nos enorgullecemos de ofrecer una gran experiencia para el consumidor y no queremos que eso cambie. Esto es un enfoque gradual, pero la gran mayoría de personas que no pagan por Netflix tendrán que pagar por su uso. Llegamos a una posición bastante firme. Este no va a ser universalmente popular. Habrá clientes insatisfechos”, advirtió Peters.



“Esas personas saben cómo ver Netflix. Han visto algo en Netflix que les ha encantado. Nuestro trabajo es, durante los próximos dos años, recuperarlos a todos. No lo haremos desde el principio. Algunas de esas personas piden prestada la cuenta por los precios, porque están menos comprometidas o por lo que sea. Pero si ofrecemos productos como “Merlina” cada semana, si ofrecemos “Glass Onion: A Knives Out Mystery” cada semana, recuperaremos a la gran mayoría de esos espectadores”, concluyó el CEO.