¡Polémico y salvaje! Así fue el desfile de alta costura de Schiaparelli en París

La marca italiana, Schiaparelli, sorprendió al mundo el pasado lunes en la Semana de la Moda en París, con una colección que puso a 'rugir' a más de uno, pues las prendas de esta colección, se inspiraron en el mundo animal y la taxidermia.



Modelos como Irina Shayk, Naomi Campbell y Shalom Harlow, llamaron la atención por vestir prendas que cargaban consigo cabezas de leones y tigres, además de telas que simulaban la piel de estos animales. El hecho, que ha generado distintas críticas, inmediatamente se volvió tendencia, ya muchas manifestaron que este tipo de muestras, solo incentivan la caza de animales, a pesar de que no fueran pieles reales.



"¡No importa lo que digan! Todo ese desfile se Schiaparelli es horrible, el disfraz surrealista (qué no es surreal nada) de la fea de la Kardashian es el más espantoso. Cero arte. Solo estupidez. Cuál desfile de Balenciaga", subrayó un internauta.



Le puede interesar: U2, con Bono a la cabeza, estuvo grabando

su nuevo video en La Guajira



Sin embargo, la casa de moda italiana, enfatizó que para la elaboración de estas prendas no se utilizaron pieles reales, ni mucho menos animales, por el contrario, estas piezas se hicieron a mano con materiales como madera, espuma y la resina, esto para simular el rostro de las especies.



“Elsa Schiaparelli siempre sorprendió con su trabajo y, con los años, la gente ha aprendido a venir a Schiaparelli con espíritu de curiosidad. No sabes lo que te vas a encontrar”, destacó en una nota de prensa ofrecida a los asistentes el director creativo de la marca, el estadounidense Daniel Roseberry.

Doja Cat en la pasarela de Schiaparelli. Foto: Elle

Cabe destacar que La empresaria e influyente Kylie Jenner, invitada al desfile, acudió con el vestido con cabeza de león, adelantándose incluso a la polémica pasarela.



Además, este desfile no fue lo único que impactó en el evento, pues la cantante Doja Cat, llegó luciendo un traje totalmente rojo, compuesto por 30.000 cristales que cubrieron todo su cuerpo, incluso la cara. Este vestuario también fue diseñado por Elsa Schiaparelli, como alusión al infierno de Dante Alighieri.



“Colaborar con la incomparablemente talentosa Doja Cat y Daniel Roseberry fue un placer absoluto”, afirmó la maquilladora Pat McGrath.