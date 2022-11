¿Brujería? Nicky Jam se pronuncia sobre el supuesto ‘amarre’ que le hizo su exnovia

Luego de que se conociera un video en el que Alezka Génesis está hablando con una bruja para atrapar a su expareja, Nicky Jam, por medio de un supuesto 'amarre', el cantante puertorriqueño se pronunció sobre el hecho asegurando que esos temas no lo afectan.



Los videos que se viralizaron en redes sociales evidenciaron la supuesta brujería que la venezolana Alezka Génesis le practicó al cantante, con el fin de que este no la dejara.



“Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mi al principio”, subraya Génesis en el video.



Así entonces, el reggaetonero en su cuenta oficial de Instagram, en vez de molestarse subió un satírico video en el que dio a entender que no les temía a estos ‘trabajos’ y que por el contrario le causaban risa. El artista mostró su fe y mencionó que esos temas no lo afectan.



“Yo viendo los mensajes de brujería en el DM Dios es todo”, escribió Nicky Jam.



De esta forma, a través de su cuenta oficial en Instagram, el artista reguetonero dejó ver un corto video para entregar su posición frente a la polémica registrada.