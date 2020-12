Natalia Moreno Quintero

La publicación de Dulce María en Instagram ya cuenta con más de 915.000 me gusta en Instagram y más de 29.000 comentarios.

La actriz y cantante Dulce María, recordada por interpretar el papel de Roberta Pardo en la serie juvenil Rebelde, anunció este jueves el nacimiento de su hija María Paula y las muestras de cariño no se hicieron esperar.



A la foto que la artista publicó en su cuenta de Instagram, donde se ven su mano y la de su esposo sostener la de su pequeña, reaccionaron excompañeros de la recordada producción televisiva como Anahí -quien fuera Mia Colucci en la serie- y Alfonso 'Poncho' Herrera, Miguel Arango en la producción televisiva.



"¡Bienvenida bebé! ¡Te amamos todos tus tíos! ¡Y a la mamá mas hermosa y valiente muchas felicidades! Dios los bendiga", escribió Anahí.



Herrera, por su parte, le dio la bienvenida a la recién nacida. "¡Enhorabuena, ardilla! ¡Bienvenida! Un abrazo enorme a los tres", comentó.

Lea además: Escuche aquí 'Girl Like Me', el hit de fin de año de Shakira y Black Eyed Peas



Otras excompañeras de Dulce María en la serie que se emitió entre 2004 y 2006, como Angelique Boyer y Zoraida Gómez, también la felicitaron a ella y a su esposo, el cantautor mexicano Paco Álvarez.



Boyer, quien interpretó a Victoria 'Vico' Paz en Rebelde y protagonizó las telenovelas 'Teresa' y 'Lo que la vida me robó', escribió: "¡Bienvenida, bebé! Muchas felicidades. ¡Qué bendición verte ser mamá! Abrazo fuerte".



"Mi gatita te abrazo mucho. La felicidad más grande ha llegado a tu corazón. Empezarán a sentir cosas inimaginables. Dios con ustedes. Qué bendición que todo salió bien. Les mando mucho cariño a los tres", comentó Zoraida Gómez, actriz que hizo el papel de José Luján en la serie.



Otras colegas de la actriz de 34 años como Fernanda Castillo, Geraldine Bazán, Melissa López, Sherlyn González y Litzy también manifestaron su cariño a los nuevos padres.