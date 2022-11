Bad Bunny en Colombia: salió de rumba, besó a una fan y coqueteó con otra en TikTok

Bad Bunny sin duda alguna es la sensación del momento en Colombia. No solo por sus conciertos, sino por su forma de ser, el puertorriqueño cautivó a este fin de semana a cientos de personas que estuvieron atentas a su paso por el país y fue así, como una mujer logró darle un beso en la boca al 'Conejo Malo'.



Le puede interesar: ¿La compraría? Paola Jara lanza su nueva marca de ropa deportiva para mujeres



Justo cuando acabó su concierto, Benito salió a comer y bailar con unos amigos en Medellín y fue tal la sorpresa del público que le gritaban en la puerta y casi no lo dejan montar a la camioneta, tanto así que una mujer aprovechó el momento y trepó hasta el techo del vehículo para besar al reggaetonero en la boca, aunque con una pañoleta de por medio.



De inmediato el video se hizo viral en redes sociales, donde algunos calificaron a la mujer de 'heroe', mientras que otros le asegururon que tenia envidia.

🎥| Bad Bunny anoche saliendo de Perro Negro en Provenza. 🇨🇴 pic.twitter.com/TEvEupnabe — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) November 20, 2022

Respuesta de Bad Bunny a Sara Orrego en TikTok. Foto: tomada de redes sociales

Sin embargo, ella no fue la única mujer que cautivó al artista, pues se volvió viral en redes sociales, un comentario de Bad Bunny a una joven modelo.



Se trata de Sara Orrego, una modelo que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y que publicó un video en Tik tok donde decía: "Hoy pagué pa verte" #BadBunny.



La publicación se popularizó de inmediato en la red social, no solo por la belleza de la mujer sino por un particular comentario que le hicieron. "Yo creo que él te ve y se enamora", le comentó una mujer a la modelo.



No obstante, minutos después, paso lo inesperado. Bab Bunny le respondió el comentario, diciendo: "Yo creo lo mismo".



De inmediato esta respuesta empezó a contar con miles de corazones en Tiktok. Así también, varios internautas evidenciaron que en Instagram Bad Bunny también le dio me gusta a una de las publicaciones de la modelo.