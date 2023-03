'Avísame Cuando Llegues', la nueva serie que visibiliza el riesgo que enfrentan las mujeres en el mundo

Lifetime, canal de televisión estadunidense, presentó este miércoles una nueva serie, que lleva a la pantalla casos reales de mujeres secuestradas, atacadas o asesinadas mientras estaban solas. Esto con el propósito de ayudar a visibilizar lo que se ha convertido en un terrible y lamentable flagelo mundial.



El hashtag #AvísameCuandoLlegues generó un movimiento viral mundial en 2021 tras la muerte de Sarah Everard en Reino Unido, para crear conciencia sobre la vulnerabilidad que sienten las mujeres cuando están sin compañía.



Por eso, de lunes a viernes a las 10:40 p.m. Lifetime presentará esta docuserie con el mismo hashtag #AvísameCuandoLleges (#TextMeWhenYouGetHome) con historias reales de mujeres desaparecidas que dejaron como última pista un mensaje de texto.



Esta producción original no guionada mostrará los testimonios de familiares y sobrevivientes de crímenes y secuestros que movilizaron a la policía, la prensa y comunidades completas para encontrar a las mujeres desaparecidas.



Esta serie de Lifetime busca visibilizar y crear conciencia sobre lo que se ha convertido en un terrible y lamentable flagelo mundial, que son los crímenes hacia las mujeres y aborda uno de los miedos más profundos de toda persona, y es que un ser querido desaparezca.



En cada episodio de #TextMeWhenYouGetHome se sigue el caso de una mujer inocente que, mientras llevaba su vida normal, es secuestrada, herida o incluso asesinada.



#AvísameCuandoLlegues son historias que se narran a través de emotivas entrevistas a testigos, familiares e incluso algunas de las sobrevivientes contarán sus desgarradoras experiencias, las que además son acompañadas de recreaciones, mensajes de textos reales, registros telefónicos y otras pistas digitales que las autoridades utilizaron para resolver el caso. Casi como una novela policíaca, se investigan a todos los sospechosos hasta que se atrapa al verdadero autor.