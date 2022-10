La nueva canción de Shakira ha generado distintas reacciones alrededor del mundo. Entre ellas, la de Gerard Piqué, ex pareja de la cantante, a quien va dirigida la letra de este sencillo, pues se conoció que día del estreno de Monotonía, el defensa del FC Barcelona apareció en la casa de Shakira siendo captado por las cámaras que se encontraban en el lugar.



Según se mencionó, el deportista iba a recoger a sus hijos, Milan y Sasha, en la residencia de su expareja, por lo que tuvo que esperarlos un rato.



Sin embargo, todo dio un giro sorpresivo cuando los periodistas y reporteros se acercaron a él para abordarlo y preguntarle por el tema de la colombiana, repitiéndole partes de la letra que se publicó momentos previos para saber su opinión.



El español se mostró serio y decidió ingresar a su auto, ignorando por completo las interrogantes sobre la canción que salía a la luz en las horas de la noche.



Algunas versiones puntualizaron en que el futbolista quitó la cara y no le prestó atención a las palabras que le dieron por paparazis.



“Muy serio y permaneciendo dentro de su coche en la puerta del domicilio mientras no salía su hijo, el futbolista ha ignorado las preguntas sobre la reveladora letra de la nueva canción de su ex”, indicó uno de los medios internacionales.

#VÍDEO | Gerard Piqué reacciona a los dardos que Shakira le lanza en su nueva canción, 'Monotonía' https://t.co/l3IHqtwSI5 pic.twitter.com/DSB5dUAPNB — CHANCE (@CHANCE_es) October 20, 2022