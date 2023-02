Así fue la ceremonia de los Premios Goya con una destacada participación colombiana

Desde el auditorio Andalucía, en Sevilla, España, se realizó, el sábado pasado, la versión número 37 de los Premios Goya, organizados por la Academia de Cine Española. En esta ocasión, los presentadores fueron los actores Clara Lago y Antonio de la Torre. Cabe destacar que en la edición pasada de los Goya no hubo anfitrión de la ceremonia.



Debido al reciente fallecimiento del cineasta y escritor Carlos Saura, durante toda la ceremonia se le rindió homenaje al director de ‘Amor brujo’, ‘Flamenco’, ‘Tango’ y ‘Goya en Burdeos’. También se le otorgó un Goya honorífico.



Entre los ganadores de la noche, la película española ‘As bestas’ obtuvo nueve ‘cabezones’ o estatuillas, superando de lejos a todas las demás producciones. Dirigido por Rodrigo Sorogoyen, este thriller acumuló los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Original, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Música Original.



A esta producción le siguen ‘Modelo 77’, que obtuvo cinco premios, y la película ‘Cinco lobitos’, que ganó en las categorías Mejor Dirección Novel, Actriz Protagonista y de Reparto.



Por otro lado, ‘Alcarrás’, la película con la que España está compitiendo en los Oscar, y que fue reconocida en la Berlinale del 2022, no obtuvo ningún Goya. Mientras que la película ‘Cerdita’, de la directora Carlota Pereda, le hizo merecedora a Laura Galán, de un Goya a Mejor Actriz Revelación.



Entre las producciones de la otra orilla del Atlántico, ‘Argentina, 1985’, del director Santiago Mitre, se llevó el galardón a Mejor Película Iberoamericana. En esta categoría se encontraba nominada ‘La jauría’, del director colombiano Andrés Ramírez Pulido.



En total se reconocieron 32 categorías, pero como es tradición de los Premios Goya también se hace un homenaje en vida a las figuras más importantes del cine internacional, y para esta oportunidad la seleccionada fue la actriz francesa Juliette Binoche, quien aprovechó para expresar su admiración por Carlos Saura, cantando un fragmento de ‘Por qué te vas’, canción de la película ‘Cría cuervos’, del director español. La actriz, reconocida por sus papeles en ‘Chocolat’ y ‘El paciente inglés’, que le mereció un Oscar a Mejor Actriz de Reparto, también afirmó en la ceremonia que “no es suficiente ser una actriz, hay que dar felicidad, no basta con ser honesta delante de la cámara, sino que hay que transmitir a la gente ese deseo de ser honesta”.



En la edición pasada de los Goya, el Premio Internacional fue para la actriz australiana Cate Blanchett.

La alfombra roja

La actriz colombo-española Juana Acosta. Foto: Afp

Antes de la ceremonia, el centro de todas las miradas fueron algunas actrices que recibieron tanto elogios como muestras de discriminación por parte del público, principalmente en redes sociales. La actriz Berta Vázquez, nacida en Kiev (Ucrania), pero radicada en España, asistió a la gala usando un vestido marrón del diseñador JC Pajares, acompañada por accesorios dorados. Pero su vestuario no fue objeto de críticas, sino su cuerpo, que como a Selena Gómez en los Globos de Oro, despertó a los ‘haters’ de la red, que no dejaron de juzgarla, aunque también recibió muchas muestras de apoyo.



Cabe destacar la participación de la actriz caleña Juana Acosta, que no dejó de causar admiración en la alfombra roja con su cabello recogido, joyas Cartier y un vestido rosa claro, con falda transparente, estilo bailarina, del diseñador Giambattista Valli. La actriz colombiana, junto con Penélope Cruz, fueron de las mejor vestidas de la noche, según medios españoles.

Natalia Reyes

La actriz colombiana, y actual presidenta de la Academia de Cine de nuestro país, fue una de las asistentes a la ceremonia de los Premios Goya, puesto que acompañó a Andrés Ramírez, director de ‘La jauría’, una de las producciones nominadas a Mejor Película Iberoamericana.

La actriz se robó la atención de los medios, tras su aparición en la alfombra roja con un vestido diseñado por la firma De la Cierva y Nicolás.



Su nombre ha sido uno de los más buscados en Google desde España en los últimos días. Vale la pena resaltar su amistad con Juana Acosta y con Rossy de Palma.