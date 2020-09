Ariadna Gutiérrez dice que no recibió ningún pago de Miss Universo por ser virreina

Alejandro Cabra Hernandez

Luego de las fuertes declaraciones que hizo sobre su relación con Paulina Vega, afirmando que la barranquillera no le hablaba y la había dejado de seguir en redes, ahora la exvirreina universal Ariadna Gutiérrez reveló que Miss Universo aún le debe dinero.



Para nadie es un secreto que el escándalo que hubo en el certamen de ese año por la equivocación del presentador Steve Harvey le dio una gran popularidad tanto al concurso como a Ariadna, sin embargo, ella no volvió a saber nada del reinado ni siquiera por ser la Virreina universal.



Las revelaciones las hizo la exreina en medio de una entrevista difundida por Entretenimiento RCN donde afirmó que Miss Universo nunca le pagó el cheque por ocupar el segundo lugar en el certamen y tampoco la estatuilla a la que tenía derecho.



Como si fuera poco, la sucreña tampoco fue invitada a ninguno de los eventos oficiales a los que generalmente debe asistir la virreina universal y se enteró de que decían que ella había renunciado al título.



“Yo nunca renuncié a nada, simplemente ellos optaron por cerrar ese capítulo, me imagino que la presión con Pia, la Miss Universo 2015, era bastante fuerte”, dijo.



Agregó que con las participantes que mejor se llevaba en el concurso era con Perú, Puerto Rico, Argentina e India y que desde el primer momento sabía que Colombia era de las favoritas a la corona.



“No me interesa el dinero porque igualmente lo hubiese donado a alguna fundación, tampoco se trata de una gran suma como muchos piensan, pero lo más correcto era que me lo hayan mandado a mi casa, por lo menos”, comentó.



Finalmente, habló de su relación con Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Universo 2015, con quien muy poco tuvo acercamiento durante y fuera del concurso, sin embargo, Ariadna siempre le deseó lo mejor en su año de reina.



“Nunca volví a hablar con ella y aunque la gente debe pensar que nos odiamos eso es falso, yo siempre le deseé lo mejor porque se que si no había sido fácil para mí, me imaginaba que tampoco lo era para ella”, puntualizó.