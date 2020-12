Arcángel permanece hospitalizado y agradece oraciones por su salud, ¿qué padece el artista?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Arcángel, nombre artístico del reggaetonero puertorriqueño Austin Agustín Santos, permanece hospitalizado desde el martes 8 de diciembre por una "mancha en el cerebro".



Así lo dio a conocer el cantante a través de su cuenta de Instagram, en la que publicó este miércoles una foto de una persona, al parecer él mismo, en una máquina donde se realizan tomografías.



"Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro", explicó el artista, de 34 años de edad, quien en septiembre del año pasado debió ser hospitalizado de urgencia tras sufrir un preinfarto.



Arcángel añadió en la publicación que le pide "a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida (que es) es la muerte, pero tampoco me quisiera marchar tan joven".



"Sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad ¡y si es posible caminando por un altar! Bien decía mi madre, ¡hijo fuiste y padre serás! ¡Deseo ver a mis hijos cumpliendo sus metas, quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente!", continuó el artista en su conmovedor mensaje.

El artista fue internado luego de que se le encontrara "una mancha en el cerebro". Hasta el momento no se conocen más detalles de los exámenes que le practicaron.

Asegura que quiere darle "más honor todavía a mi madre y el barrio que me vio crecer", y que se siente tranquilo porque ha sido "buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo".



Finalmente, agradeció al cielo por sus bendiciones y a sus fans por tenerlo en oración.



"¡Honor, lealtad y respeto hasta que se seque el mar y llueva para arriba! Gracias a Dios por fanáticos como los que tengo. Les prometo seguir luchando", concluyó.



La publicación ya tiene cientos de mensajes de apoyo y aliento de fanáticos y famosos como Yaga El Yagazaky, Prince Royce, Cypress Hill, Santiago Matías Alofoke, Fefita la Grande y Jorge Pabón Molusco.



Arcángel, conocido como 'La Maravilla', es padre de dos hijos y padrastro de uno más. Cumplirá 35 años de edad el próximo 23 de diciembre y ha lanzado cinco álbumes de estudios, el último en octubre pasado, llamado 'Los Favoritos 2'.