Angie Osorio, la nueva abanderada del Salsódromo e imagen de la Feria de Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Gratitud es lo que siente la caleña Angie Osorio, cuando mira hacia atrás y observa todos los logros que ha alcanzado siguiendo sus sueños y su pasión por el baile.



Sin embargo, a sus 7 años de edad, cuando estaba dando sus primeros pasos en el camino de la salsa, Osorio nunca pensó en alcanzar grandes logros, “porque mi familia consideraba que esta profesión no me iba a dejar nada. Entonces, realmente yo solo tomé este camino por pasión. Pero a medida que fui obteniendo reconocimiento y alcanzando grandes escenarios como el Super Bowl o el American Music Award, me di cuenta de que sí podía vivir de esto”.



La semana pasada, un nuevo logro se sumó a la carrera de esta salsera que ha obtenido en diez oportunidades el título del Campeonato Mundial de Salsa, pero esta vez se trata de algo más significativo, ya que le permitirá representar a la ciudad que ama: ella, junto a ‘El Mulato’, será la imagen de la Feria de Cali 2020 y la abanderada del Salsódromo.

Puede leer: 'Watchmen', serie que trata el racismo en EE-UU., producción con más nominaciones a los Emmy

“Me llena de orgullo resaltar la cultura de mi ciudad, estoy muy agradecida y privilegiada al recibir este gran nombramiento. Para mí ha sido algo muy bonito, porque siento que con Swing Latino hemos hecho grandes cosas por la cultura caleña y la cultura de los bailarines”, expresa Osorio.

“Mejor estudie”

​

Angie Osorio nunca dudó de su pasión por la salsa. Sabía que bailar era lo que le movía el corazón y la impulsaba a esforzarse y a ser cada vez mejor. Pero la gente a su alrededor no siempre estuvo muy segura ni aprobaba el camino que estaba tomando la artista caleña.



“Al principio de mi carrera había mucha gente que dudaba, me cuestionaban mi deseo de dedicarme a la danza y me decían que mejor estudiara. De hecho, mi mamá de niña no apoyó mi carrera de bailarina, la que siempre me alcahueteaba era mi abuelita”, cuenta Osorio.



Pero su pasión por la salsa era innegable, la llevaba en las venas. Su madre le contaba que ella desde niña se ponía a bailar cada que escuchaba salsa, “aunque yo creo que todos los caleños nacemos con esa chispa salsera”, opina Osorio.

No obstante, a causa de tantos cuestionamientos y comentarios negativos, Osorio empezó a dudar de su decisión y entre los 13 y los 14 años de edad meditó seriamente si debía dejar la salsa.

Angie Osorio, imagen de la Feria de Cali 2020 y abanderada del Salsódromo junto a ‘El Mulato’. Especial para El País

“Aunque siempre me gustó bailar, las apreciaciones por parte de mi familia de una otra manera me echaban para atrás. Durante seis meses me cuestioné si estaría haciendo lo correcto, pero al final decidí que no podía guiarme por ellos. Yo sentía que realmente quería hacer lo que me apasionaba, que era la danza, y consideré que si lo sentía así y si era lo que Dios me había dado, pues había que darle”, narra la caleña.



La confirmación llegó cuando tenía 15 años, en su primer Campeonato Mundial de Salsa, en Las Vegas, Estados Unidos, porque cuando la bailarina vio el resultado entendió que a eso quería dedicarse toda la vida. “Tras este triunfo estuve más segura todavía, de que podía cambiar la percepción de las personas. Desde ese momento quise que la gente viera que la cultura caleña y los salseros podemos hacer un buen trabajo por nuestro país”.



Tras ese reconocimiento -y el que recibió poco tiempo antes a los 14 años, cuando ganó su primer Campeonato Mundial de Salsa en Cali-, su familia también cambió de opinión y su madre empezó a apoyarla con su carrera y a impulsarla para que continuara por esa senda.



“A los jóvenes que están empezando en el mundo de la salsa yo les diría que, si ellos lo sienten en el corazón y lo creen, el éxito es posible. Esfuércense para cumplir sus sueños y sus metas, no hay límites. Sigan sus sueños y su corazón”, aconseja la bailarina, quien recalca que hay que tener mucha disciplina, mucha pasión y mucho amor por “este bello arte”, para que dé resultado.



Osorio también cree que, seguramente, la disciplina que exige la salsa es el motivo por el que este baile se convierte en un salvavidas para los jóvenes de escasos recursos que enfrentan situaciones adversas. Los ensayos “te quitan tiempo” para desviar el camino.



“Sí, ese es un estereotipo de la salsa, pero tiene fundamentos. De hecho, cuando yo tenía 14 años tuve amiguitos que estaban en malos pasos y cuando empezaron a bailar se encarrilaron. Hay muchos chicos que hoy en día se preguntan qué sería de sus vidas si no hubieran entrado a bailar. La salsa ha sido un salvavidas para muchas personas y lo sigue siendo”, relata la bailarina, quien actualmente también se desempeña como maestra.



Sin embargo, según la misma Osorio, prefiere ser una alumna eterna porque le gusta mucho estar en constante aprendizaje y crecimiento, para ser mejor de lo que era el año pasado.

Esfuerzo y reconocimiento

​

Aunque la caleña considera que hacer las cosas desde cero y lograr los resultados deseados es muy emocionante, le gustaría que la salsa tuviera más apoyo por parte de la ciudad y del Gobierno.



“Yo siento que al Gobierno le falta creer más en nosotros. No solo estar pendientes cuando lo hacemos bien y luego dejarnos de lado cuando hay crisis, como está pasando ahora. Falta más reconocimiento, porque cuando uno sale al extranjero, la gente lo quiere poner a uno en un pedestal y eso no ocurre en Cali. Falta un poco más de relevancia, de pronto que nos vean como unos deportistas”, comenta Osorio, quien sintió mucha atención al volver del Super Bowl, pero un gran silencio cuando llegó la pandemia.



“Pero no nos rendimos y seguimos dando lo mejor y empeñándonos en lo que nos gusta hacer”, dice.

Por el momento la caleña sigue bailando y ensayando, decidida a impulsar la cultura caleña y a seguir demostrando que los límites no existen, cuando hay pasión.

Colombia, presente en los Emmy

Shakira y Jennifer López Especial para El País

Luego de que las reconocidas artistas Shakira y Jennifer López conquistaran al mundo entero con su show de medio tiempo en el Super Bowl en Miami, espectáculo deportivo donde Angie Osorio tuvo la oportunidad de bailar en compañía de otros grandes bailarines de salsa caleña, las cantantes tienen una nueva razón para celebrar.



Y es que después de darse a conocer la lista completa de los nominados a los premios Emmy 2020, las cantantes competirán en cuatro categorías: Mejor especial de variedad en vivo, dirección para un especial de variedades, dirección de iluminación para una variedad especial y dirección musical. La entrega de los premios será el próximo 20 de septiembre.