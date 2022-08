Aliste el pañuelo: esta es la programación para este jueves en el Festival Petronio Álvarez

Este jueves continúa en Cali el segundo día del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su versión número 26, regresando a sus fechas habituales desde hace varios años, luego de que en la pasada edición, se realizara en el mes de diciembre por la pandemia del covid-19 en la ciudad.



A continuación, encontrará la programación de este segundo día del Festival, que irá hasta el próximo lunes 15 de agosto.

Jueves 11 de agosto

Quilombo Pedagógico: Coliseo El Pueblo (Unidad Deportiva Alberto Galindo) - 11:00 a.m. a 8:00 p.m.



11:00 a.m. a 12:00 m.

‘El Percusionista’ – Obra de Gorsy Edú – Teatro La Mascara – Susana Uribe



12:00 m. a 2:00 p.m.

DJ



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Narrar con dignidad: Comunicación Afro y Políticas Públicas.



3:00 p.m. a 4:00 p.m.

Rueda de Negocios Pacificnes – Secretaría de Desarrollo Económico de Cali.



5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Inauguración Sala de Arte

Conversación con curadores y artistas



6:30 p.m. a 7:00 p.m.

Concierto Dialogado de músicas tradicionales caucanas: Escuela de Música Timcca de la Fundación Colombina – Director Maestro Hardinson



7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Presentación Grupo Yembemá



Música - Escenario principal



6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Concurso musical:

5 agrupaciones de Chirimía

5 agrupaciones de Violín Caucano

7 agrupaciones de Marimba

5 agrupaciones de modalidad Libre



Concierto:

Semblanzas del Río Guapi (Guapi – Marimba)

Plu con pla (Tumaco – Libre)



Cocinas Vivas: ​Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



1:00 p.m. a 2:30 p.m.

CONVERSATORIO: Salvaguardia y la gestión del patrimonio vivo (Secretaría de Cultura – Secretaría de Turismo de Cali)



2:30 p.m. a 4:00 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina de Monte – La casa, los huertos y las fincas- (Juntanza de cocineras de la muestra)



4:30 p.m. a 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cocina Pacifico y su relacion con el manglar (Juntanza de 3 cocineras de la muestra)



Bebidas vivas: Ciudadela Petronio - 12:00 p.m. a 6:00 p.m.



2:00 p.m. a 3:00 p.m.

CONVERSATORIO: Del Sacatín a las Barras: Patrimonio Vichero y comercio Justo – (Fundación de la Sociedad Portuaria de Buenaventura)



4:30 p.m. a 5:30 p.m.

DEMOSTRATIVO: Cultivo de caña, proceso de molienda, fermentación y destilado del VICHE – Juntanza con los productores Jose Tilson Arroyo, Onesimo Gonzalez, Evert Daniel y degustación.