Algunos aspirantes a James Bond no reúnen un requisito importante, ¿Cuál es?

La pregunta del millón para los amantes del cine de acción y suspenso es quién personificará al gran James Bond.



Expectiva que ha estado alimentando los rumores durante años desde que Daniel Craig sugirió su deseo de dejar la saga, cuando dijo que preferiría cortarse las venas antes que volver. Y aunque después explicó que era una broma por el cansancio que sentía después de filmar y las dudas sobre su edad a punto de cumplir 50 años, hay un requisito que pone en vilo a varios de los aspirantes actuales y que Craig cumplía de sobra.

Las casas de apuestas británicas hacían fiestas a la espera del actor elegido. Y se han barajado nombres como Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hardy, Sam Heughan, Aaron Taylor-Johnson, Regé-Jean Page y James Norton, como favoritos para convertirse en el nuevo 007.



Sin embargo, según reveló la directora de casting Debbie McWilliams, solo un grupo selecto podría tener una oportunidad.



En entrevista reciente, McWilliams aseguró que a los actores más jóvenes les falta el “capacidad mental” para jugar al agente con licencia para matar. “Cuando empezamos, era un sentimiento ligeramente diferente”, aseguró la profesional que lleva trabajando en la saga desde 1981. “Observamos a muchos actores más jóvenes, y simplemente no creo que tuvieran la seriedad. No tenían la experiencia, no tenían la capacidad mental para asumirlo, porque no es solo la parte que están asumiendo, es una gran responsabilidad. Así que descartamos esa idea, volvimos a la mesa de dibujo y comenzamos de nuevo”.





Y es que de los seis actores que interpretaron a James Bond, solo uno tenía 30 años. Jorge Lazenby era el más joven, con 29 años, durante el rodaje de 007 al Servicio de Su Majestad; Sir Sean Connery tenía 31 años; Roger Moore, 45, Teo Dalton, 40; Pierce Brosnan, 41; y Daniel Craig, 38. Así las cosas, la madurez física y personal forma parte esencial del personaje. James Bond no es un agente joven ni inexperto.



Y eso es algo que el productor de la saga, Michael G. Wilson, ya había comentado en octubre de 2022 cuando dijo que habían tratado de incorporar a un joven en el papel, pero “no funcionó”. “Bond ya es un veterano. Ha tenido alguna experiencia. Es una persona que ha pasado por guerras, en cierto modo. Probablemente estaba en el SAS o algo así. No es un tipo recién salido de la universidad con el que empiezas por todas partes”.



Todo esto indica que al elegir a James Bond hay un requisito importante: la madurez y la edad.



Recordemos algunos de ellos: Sam Heughan (42), Cillian Murphy (46), Tom Hardy (45) y el nombre que más peso ha tenido en la rumorología ‘bondiana’ de la última década, Idris Elba (cincuenta).



Y es que aunque este último dijo que nunca tuvo una conversación oficial con los responsables de la saga, muchos fans aún esperaban que él fuera el reemplazo de Daniel Craig.



El otro gran favorito que estaría a punto de pasar el requisito sería Henry Cavill, incluso pudo haber destronado a Craig en su momento. “Me dijeron [los productores] que estuve cerca, pero al final se fue abajo, yo era la opción más joven. Se fueron con Daniel y creo que fue una elección increíble. Probablemente yo no estaba listo en ese momento”, reveló en su momento.