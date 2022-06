Al infinito y más allá: detalles de Lightyear, la nueva película de Disney

El guardián espacial Buzz Lightyear vuelve a conquistar la pantalla chica, esta vez con una película en solitario, una desafiante aventura intergaláctica que será estrenada este 16 de junio en salas de cine de todo el país. La historia comienza luego de un incidente en el que queda abandonado en un planeta hostil, a 4.2 millones de años luz de la Tierra, junto a su comandante y tripulación y empieza su intento por encontrar el camino de regreso a casa, a través del espacio y del tiempo.



A él se unen un grupo de ambiciosos reclutas y su encantador gato robot Sox, que promete robarse el show en cada aparición. La misión se ve amenazada con la llegada de Zurg y su ejército de robots despiadados.



La cinta que es dirigida por Angus MacLane, quien también es el guionista junto a Jason Headley, y ha sido encargado de varios cortometrajes del mundo de ‘Toy Story’ y ‘Buscando a Dory’, llega más de 25 años después de la afamada saga y es un spin-off que se centra en el personaje del astronauta.



Anunciada hace varios meses, durante una presentación para inversores del grupo de Walt Disney Company, el primer tráiler de la película, se estrenó el pasado 27 de octubre, al igual que el póster oficial de esta producción que cuenta con Chris Evans (Capitán América), quien le dará voz a este personaje para la versión en inglés. “Para ser claros, esto no es sobre el juguete de Buzz Lightyear, es la historia del origen del humano en el que se basa el juguete”, escribió el propio Evans después del anuncio.



Cabe decir que, por ahora se desconoce quién estará en el doblaje para Latinoamérica, aunque se cree que será José Luis Orozco quien le dio voz al personaje en el pasado. Resulta que en las películas, el muñeco amigo de Woody, estaba basado en el piloto de una franquicia espacial que nunca llegó a conocerse, a lo largo de cuatro entregas de la saga de Toy Story.



Ahora, MacLane, 21 años después, se preguntó qué película inspiró a Andy a pedir un juguete elegante con láseres y alas espaciales aerodinámicas. “Lightyear es la historia que vieron Andy y sus amigos y probablemente, la mayor parte del resto del mundo. Quería hacer algo que se sintiera fiel a esos divertidos filmes de palomitas de maíz de gran presupuesto”.



Y es que el primer vistazo del tráiler muestra que la historia tendrá una ubicación temporal en la que Buzz aún no había llegado a las manos de Andy, y por el contrario, llevaba su vida de astronauta en otra galaxia, viajando a otros planetas y compartiendo con sus colegas y robots.

En los avances de esta esperada entrega, también se observa una imagen mucho más madura de Buzz y algo distante de lo que los seguidores de ‘Toy Story’ vieron en las anteriores películas.



Como parte de la estrategia de marketing, los creativos idearon una verdadera constelación, compuesta por 104 estrellas reales, la silueta del legendario personaje de Pixar se encuentra entre la Osa mayor y la Osa menor, Draco y Camelopardalis.



“Toda gran historia y gran héroe tiene su lugar entre las estrellas”, dice el video que Disney lanzó para dar a conocer esta nueva constelación.

Lightyear es el tercer ‘spin off’ sobre el personaje de la franquicia ‘Toy Story’, ya que en el 2000 se estrenó una película animada titulada Buzz Lightyear Comando Estelar: La aventura comienza”, y una serie llamada ‘Buzz Lightyear: Comando Estelar’.



Buzz debutó en Toy Story, en 1995, cuando subía a bordo la idea de un juguete de astronauta ya estaba en proceso, dice Bod Pauley, que formaba parte del equipo de diseño de la película original. “La prioridad, cuando se trataba del diseño, era que Buzz necesitaba ser un juguete nuevo y genial para eclipsar y contrastar a Woody; es una película de amigos, son opuestos, primero chocan y luego aprenden a trabajar juntos. Lo viejo frente a lo nuevo. El salvaje oeste se encuentra con el programa espacial”.



Otra de las que también apreció el trasfondo de esta historia fue la productora Galyn Susman, para quien Buzz Lightyear dio a los cineastas una rica oportunidad para la exploración. “Desde que conocimos al personaje, este ha tenido esa tendencia inherente e interesante de de ver el mundo de una manera única. Su versión de la realidad nunca es la misma que la de todos los demás y hay algo súper entretenido en eso”.



En tanto, una de las novedades que se conocen sobre esta esperada producción, es que contará con el trabajo musical del compositor Michael Giacchino, ganador de un Óscar, un Globo de Oro y un Grammy por la partitura original de ‘Up’, y quien ahora estará a cargo de la banda sonora de ‘Lightyear’, la cual se conocerá el próximo 17 de junio.



Pero mientras los fans de todo el mundo cuentan las horas para que llegue el estreno, países como Emiratos Árabes ya anunciaron la prohibición de la nueva película de Pixar, tras conocerse que el filme contiene una escena con un beso entre dos personas del mismo sexo.



“El filme de animación no está autorizado a ser proyectado en ningún cine de Emiratos Árabes Unidos debido al incumplimiento de las normas relacionadas con el contenido mediático en vigor en el país”, anunció en Twitter, la oficina de regulación de los medios.



La censura es una medida normal en el mundo árabe, especialmente en la conservadora región del Golfo. Los filmes que contienen escenas consideradas contrarias a las tradiciones del país suelen ser cortadas e incluso prohibidas.