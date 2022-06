¿Romance a la vista? Esto dijo Chris Evans cuando le preguntaron por Shakira

En medio de todo el revuelo mediático que ha supuesto la separación entre Shakira y Gerard Piqué, llamó la atención que la colombiana comenzara a seguir en redes sociales al actor Chris Evans, quien por estos días se encuentra promocionando su última película, Lightyear de Disney y Pixar.



En una entrevista sobre el filme animado, Evans fue cuestionado sobre la cantante y su respuesta generó aún más expectativa sobre una posible futura relación. “No he tenido la oportunidad de conocerla, pero soy muy fan de ella”, admitió.

Sobre si se atrevería a participar en un videoclip con Shakira, el intérprete confesó con humor que le “daría mucha vergüenza estar a su lado, porque es demasiado buena en eso”.



Frente a la pregunta qué piensa de todo el movimiento que se ha generado en redes para que consuele a la colombiana tras su ruptura, el estadounidense, de 40 años, explicó que no está muy al tanto de lo que se dice, ya “no paso mucho tiempo en las redes sociales”.



Sin embargo, admitió que tampoco le molestaba que la gente los relacionara de alguna forma porque “ella es espectacular”.



El reportero que le entrevistaba insistió en el tema y le puso sobre la mesa si tendría una cita con la barranquillera, de 45 años.



“¿Que si saldría con Shakira?”, replicaba Chris Evans con cierta incredulidad. “¿Estás intentando que tenga algo con ella?”, contra-preguntó entre risas.



Sin embargo, el actor es reconocido como uno de los solteros de oro de Hollywood, y él mismo ha reconocido temer al compromiso.



“Soy de esos que tiene pánico a sentirse atrapado en una relación”, explicó en 2019 a Hollywood Reporter. “Siempre he sido muy independiente. Me gustaría estar con alguien que también tuviera su propio espacio, pero no me veo emparejándome con nadie que decida hacer solo lo que a mí me gusta. Eso me parece asfixiante”, sentenció.