Ahora es 'Cuándo' para Gusi, quien lanza su nueva canción a ritmo de bachata

Gusi, el artista embajador de la localidad y de la música tropical, estrena su nuevo sencillo titulado Cuándo, un tema que a ritmo de bachata le canta a un amor no correspondido.



La bachata, género musical bailable originario de República Dominicana, siempre ha estado como favorito dentro de la biblioteca musical de Gusi; sus influencias, que vienen de los ritmos caribeños, así lo demuestran, y aunque hizo algunas versiones en bachata de dos sencillos en álbumes anteriores, esta es la primera vez que compone un tema pensado desde el inicio en este género musical.



Experto en escribir e interpretar canciones que hablan de las diferentes caras del amor, Gusi decide en Cuándo darle vida a la historia de un amor no correspondido, y al mismo tiempo, a esas relaciones que son como un juego constante de abrir y cerrar la puerta, en las que se generan ilusiones permanentes en quienes están listos para conquistar un corazón.



Compuesta por Gusi, Yasmil Marrufo y Jorge Luis Chacín, es una canción con un ritmo alegre, que inevitablemente, pone a bailar a todo el que la escucha, mientras que su letra es una dedicatoria a un amor inconcluso; una paradoja perfecta con la que el artista demuestra que los temas de desamor no necesariamente deben sonar a tristeza.



El video de Cuándo es una pieza audiovisual en la que el baile es protagonista. Grabado en la ciudad de Bogotá por la productora Turbo, bajo la dirección de Sergio De Avila y Jerome Lehouq, el clip le hace tributo al cuerpo en movimiento y al lenguaje corporal, dejando ver la sensualidad implícita que trae un género como la bachata.



La Estación de la Sabana, en el centro de la capital, fue la locación elegida para el videoclip. Allí Gusi hace su interpretación del tema, mientras parejas de bailarines se mueven por este espacio histórico de estilo neoclásico, para finalmente dejarse contagiar por la alegría del ritmo.



Esta semana, debutó como artista invitado en Premio Lo Nuestro y presentó su trabajo musical en los principales medios de comunicación latinos en Miami. Además, el próximo jueves 2 de marzo tendrá un concierto especial en Gibson Room, un encuentro con la industria discográfica con sede en la Ciudad del Sol.



El artista Gusi viajó esta semana a Estados Unidos para iniciar lo que será su nueva etapa artística, tras quince años de trabajo musical y a puertas de lanzar un nuevo álbum.



De ahí, que le esté prestando tanto interés a lo que sucederá el próximo 22 de abril con su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá, en el cual contará con invitados especiales de la talla de Gianmarco de Perú y el salsero nicaragüense Luis Enrique.



“Creo que todos los artistas que pertenecemos a la generación de esta colombianidad soñamos con estar en este lugar. He podido cantar en distintas ocasiones invitado de varios artistas, pero este será mi primer Movistar Arena, con la gran responsabilidad de tener un show que marque un antes y un después en mi carrera”, comentó Gusi.



Y agregó, “Estamos cuidando cada uno de los detalles para este show, que las canciones luzcan distinto sin que pierdan su esencia para que todos se lleven una muy linda experiencia”.



El actual mentor del programa del Canal Caracol, ‘La Descarga’ ya tiene listo su nuevo lanzamiento, ‘Cuando’, una canción dentro del género de la bachata que estrenará, junto a su video, a partir del próximo viernes.



“Es una canción que me ayuda a pensar en todo lo que soñé, ahora con una bachata abriendo más mi camino hacia lo latino, con una canción que le habla al amor y en un género que siempre había querido explorar”, dijo el cantautor.



Le quedan dos meses de preparación para su show en el Movistar Arena de Bogotá, siendo la primera vez que se presente, como artista principal, en este escenario capitalino.



“Son quince años de un camino muy lindo con muchos aprendizajes, pero sobre todo son quince años con la satisfacción de hacer siempre lo que quise, con la música que quise, representando un país, un Caribe y una ciudad como Bogotá que fue la que me vio crecer. Siempre he sido muy fiel a eso”, continuó el artista.



Y añadió, “También he recibido muchos golpes que me han hecho crecer como artista y como ser humano, como toda persona que no logra esquivar todos esos golpes de la vida. Ahora vivo el sueño de este concierto y de esta gira”.



Pero además, está su proyecto de internacionalizar más su música, que ya llega con fuerza a países como Perú, Panamá y Chile, donde próximamente se presentará en vivo junto a su banda.



“Vamos a Miami como la primera ciudad de Estados Unidos donde voy a promocionar mi canción y mi música, a la cual visitaré con mi gira de conciertos, donde siento que está toda Latinoamérica reunida y siempre ha sido un epicentro para crear música y poder crecer en ella”.



El 2 de marzo tendrá un concierto especial en Miami para presentar oficialmente su proyecto musical ante la industria hispana de los Estados Unidos, que es uno de sus mercados objetivos para este año.



Un proyecto que lo ha llevado desde los sonidos del vallenato, el llamado tropipop, para ahora navegar por ritmos tropicales de otras partes del Caribe, como lo hizo recientemente con el merengue y ahora su incursión en la bachata con ‘Cuando’.



A este gran momento que vive Gusi, se une su experiencia como mentor en el programa musical del Canal Caracol ‘La Descarga’, que hace que el artista cuente con una exposición de lunes a viernes de cerca de hora y media, permitiéndole llegar a nuevos públicos.



“Se ha dado de manera natural, porque al ser mentores, nos presentamos tal cual somos, con nuestra personalidad, la sensibilidad, mostrando cómo hemos afrontado los problemas en la vida, conviviendo con cada uno de los participantes y colocando toda nuestra experiencia para bien de ellos y sus carreras”, dijo Gusi.



Su compromiso con los participantes de este programa concurso es de tal magnitud, que ya ha realizado la grabación de colaboraciones musicales con dos de los artistas de su equipo y que pronto serán lanzadas.



Entre tanto, se alista para dar inicio a su '24/7 Tour 2023' por Colombia y varios países de Latinoamérica, con su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 22 de abril. El compositor e intérprete de éxitos como Tú Tienes Razón, Dime, Locos Dementes y Te Robaré, cumplirá el sueño de presentarse con su proyecto artístico en uno de los venues más importantes del país.



El primer concierto de Gusi en el Movistar Arena será una descarga de talento; los ritmos caribeños característicos de su propuesta artística, sumados a su voz fresca y romántica, pondrán a vibrar los corazones de todos sus seguidores en un show sin precedentes, que incluye apariciones especiales de amigos que lo han inspirado en este camino y que estarán como invitados en su concierto, entre ellos los ya anunciados Luis Enrique y Gian Marco, estrellas de la música latina.



El 24/7 Tour 2023, de Gusi, en el Movistar Arena de Bogotá es un evento de TBL LIVE, Loud and Live, RPG y Gaira Música Local.

Sobre el artista

Cantautor colombiano. Su amor por la música vallenata nace desde muy temprana edad, cuando su abuelo Carlos Arturo Acosta, oriundo de Villanueva, Guajira, le transmitía el sentimiento vallenato, haciendo sonar los cantos de los más grandes juglares.



La guitarra con la que Gusi aprendió a tocar, y que aún suena en la casa, fue la misma que su padre le había regalado a su madre cuando eran novios. Gusi adoptó como nombre artístico al apodo que le dio su madre.



Aunque no recuerda a qué se debe el mismo, tiene memoria de haber sido llamado por su nombre de pila cuando, siendo niño, lo regañaban. Antes de cumplir los 16 años viajó a Flensburg, Alemania, donde su hermano lo recibió como estudiante para practicar el idioma. Allí fue donde brindó su primer concierto junto a la banda de su hermano. El entonces joven músico también jugaba al fútbol como arquero, y aunque estuvo cerca de iniciar una carrera en ese deporte, finalmente se decidió por la música.



A lo largo de su adolescencia continuó su inclinación artística, participando en los diferentes grupos musicales de los cuales hizo parte en el Colegio Andino de Bogotá. Posteriormente estudió música en la Universidad Javeriana y adelantó de forma independiente talleres de guitarra clásica y canto con importantes maestros de música.



En su carrera artística ha tenido la oportunidad de grabar de manera independiente y de pertenecer a diferentes grupos, iniciando su carrera de manera más profesional con La Cósmica Charanga, grupo de la Universidad Javeriana, como vocalista y percusionista, en Zona de Tambora (fundado por Ernesto “ El Teto” Ocampo, Guillermo Vives y Gilbert Martínez) como vocalista y percusionista, La Banda de El Sitio de Santiago Cruz como cantante, con Fanny Lu como guitarrista y corista, y como integrante del dúo Gusi & Beto, con el que logró su salto a la popularidad.



Hoy en día, Gusi alterna su carrera como cantautor con la de compositor para otros artistas, y además pertenece al sello discográfico de la súper estrella de la música latina Carlos Vives Gaira Música Local. En noviembre de 2022, se estrenó como mentor del reality de Caracol TV La Descarga, junto a otras grandes estrellas de la música en Colombia: Maía, Santiago Cruz y Marbelle.