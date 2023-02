Gusi se alista para nueva etapa de su carrera

El artista Gusi viajó esta semana a Estados Unidos para iniciar lo que será su nueva etapa artística, tras quince años de trabajo musical y a puertas de lanzar un nuevo álbum.



De ahí, que le esté prestando tanto interés a lo que sucederá el próximo 22 de abril con su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá, en el cual contará con invitados especiales de la talla de Gianmarco de Perú y el salsero nicaragüense Luis Enrique.



“Creo que todos los artistas que pertenecemos a la generación de esta colombianidad soñamos con estar en este lugar. He podido cantar en distintas ocasiones invitado de varios artistas, pero este será mi primer Movistar Arena, con la gran responsabilidad de tener un show que marque un antes y un después en mi carrera”, comentó Gusi.



Y agregó, “Estamos cuidando cada uno de los detalles para este show, que las canciones luzcan distinto sin que pierdan su esencia para que todos se lleven una muy linda experiencia”.



El actual mentor del programa del Canal Caracol, ‘La Descarga’ ya tiene listo su nuevo lanzamiento, ‘Cuando’, una canción dentro del género de la bachata que estrenará, junto a su video, a partir del próximo viernes.



“Es una canción que me ayuda a pensar en todo lo que soñé, ahora con una bachata abriendo más mi camino hacia lo latino, con una canción que le habla al amor y en un género que siempre había querido explorar”, dijo el cantautor.



Sus influencias, que vienen de los ritmos caribeños, así lo demuestran, y aunque hizo algunas versiones en bachata de dos sencillos en álbumes anteriores, esta es la primera vez que compone un tema pensado desde el inicio en este género musical.



Le quedan dos meses de preparación para su show en el Movistar Arena de Bogotá, siendo la primera vez que se presente, como artista principal, en este escenario capitalino.



“Son quince años de un camino muy lindo con muchos aprendizajes, pero sobre todo son quince años con la satisfacción de hacer siempre lo que quise, con la música que quise, representando un país, un Caribe y una ciudad como Bogotá que fue la que me vio crecer. Siempre he sido muy fiel a eso”, continuó el artista.



Y añadió, “También he recibido muchos golpes que me han hecho crecer como artista y como ser humano, como toda persona que no logra esquivar todos esos golpes de la vida. Ahora vivo el sueño de este concierto y de esta gira”.

Pero además, está su proyecto de internacionalizar más su música, que ya llega con fuerza a países como Perú, Panamá y Chile, donde próximamente se presentará en vivo junto a su banda.



“Vamos a Miami como la primera ciudad de Estados Unidos donde voy a promocionar mi canción y mi música, a la cual visitaré con mi gira de conciertos, donde siento que está toda Latinoamérica reunida y siempre ha sido un epicentro para crear música y poder crecer en ella”.



El 2 de marzo tendrá un concierto especial en Miami para presentar oficialmente su proyecto musical ante la industria hispana de los Estados Unidos, que es uno de sus mercados objetivos para este año.



Un proyecto que lo ha llevado desde los sonidos del vallenato, el llamado tropipop, para ahora navegar por ritmos tropicales de otras partes del Caribe, como lo hizo recientemente con el merengue y ahora su incursión en la bachata con ‘Cuando’.



A este gran momento que vive Gusi, se une su experiencia como mentor en el programa musical del Canal Caracol ‘La Descarga’, que hace que el artista cuente con una exposición de lunes a viernes de cerca de hora y media, permitiéndole llegar a nuevos públicos.



“Se ha dado de manera natural, porque al ser mentores, nos presentamos tal cual somos, con nuestra personalidad, la sensibilidad, mostrando cómo hemos afrontado los problemas en la vida, conviviendo con cada uno de los participantes y colocando toda nuestra experiencia para bien de ellos y sus carreras”, dijo Gusi.



Su compromiso con los participantes de este programa concurso es de tal magnitud, que ya ha realizado la grabación de colaboraciones musicales con dos de los artistas de su equipo y que pronto serán lanzadas.