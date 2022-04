Academia de Hollywood prohíbe a Will Smith asistir a entregas de los Óscar por 10 años

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció el viernes que prohíbe al actor Will Smith asistir a la ceremonia de los premios Óscar durante los próximos 10 años debido a la bofetada que le dio al comediante Chris Rock en la pasada edición.



Según indicaron en una nota el presidente de la junta de la organización, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson, durante esos diez años a Smith "no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia". De todas formas, no le quitan el Óscar al mejor actor ganado el mes pasado por "King Richard".



La directiva de la Academia de cine de Estados Unidos se había reunido este viernes para discutir las posibles sanciones contra el actor Will Smith.



Lea aquí: Will Smith renuncia a la Academia tras abofetear a Chris Rock en los premios Óscar



Smith ganó esa misma noche el primer Óscar de su carrera, y algunas personas han pedido que le sea retirada la estatuilla al mejor actor concedida por su papel en "King Richard".



Kenny Rock, hermano de Chris Rock, declaró al diario Los Angeles Times que Smith "menospreció" al comediante "en frente de millones de espectadores que veían el programa".



Retirarle el máximo premio de Hollywood era considerado poco probable dado que hombres como Harvey Weinstein y Roman Polanski, involucrados en escándalos sexuales, mantuvieron sus trofeos luego de ser expulsados de la Academia.



Tradicionalmente el ganador al mejor actor es invitado al año siguiente para presentar la categoría en la ceremonia de los Óscar.



"Espero que la Academia me invite de nuevo", dijo Smith al aceptar su estatuilla en la gala luego de disculparse con la Academia sin mencionar explícitamente el ataque.



La semana pasada el actor, de 53 años, se disculpó formalmente con Rock, describiendo sus acciones como "impresionantes, dolorosas e inexcusables". Cuatro días después, renunció a la Academia.



"Estoy renunciando a la membresía de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, y aceptaré cualquier consecuencia que la directiva considere apropiada", expresó Smith, el quinto hombre negro en ganar el Óscar al mejor actor.



Smith subió al escenario el 27 de marzo durante la ceremonia de los Óscar en Los Ángeles directamente para abofetear a Rock luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la cabeza rapada su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, una enfermedad que causa la pérdida masiva de cabello.



Portavoces de la Academia aseguraron que le pidieron a Smith abandonar la ceremonia poco después de la agresión. Pero esto ha sido cuestionado, incluso por miembros del equipo de Smith y por versiones de prensa que afirman que Will Packer, el productor de la gala, le pidió a Smith que permaneciera en el evento.