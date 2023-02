A navegar seguros: tips para que niños y jóvenes estén alertas a los peligros de la red

La forma en la que las nuevas generaciones interactúan con la tecnología cambia cada día. Incluso muchos piensan que los niños de hoy vienen con un “chip” diferente que les hace más fácil aprender intuitivamente cómo manejar cualquier dispositivo electrónico doméstico.



Sin embargo, tomar precauciones de seguridad es deber de los padres y los cuidadores para que los niños y adolescentes aprendan a comprender la información que está disponible, y a navegar sorteando la larga y potencialmente abrumadora lista de riesgos que acechan en el mundo online.



Uno de los temas recurrentes en casa, según los expertos, es enseñar a los niños a tener cuidado, no solo con las personas que no conocen, sino con quienes son cercanos al hogar.

Es importante que los padres, madres y personas cuidadoras en general conozcan los riesgos que enfrentan los más jóvenes en línea. Foto:123RF

Contraseñas seguras

Es importante explicarle a los jóvenes por qué se deben usar contraseñas seguras y únicas, y resguardarlas en privado. Y que incluso son importantes para sus videojuegos. “Una buena práctica es considerar el uso contraseñas en formato de frase, en lugar de palabras simples y fáciles de adivinar. Deben incluir distintos tipos de caracteres en lugar de ser tan complejas como para no poder memorizarlas. Algo así como "¡HarryPotterY5DinoNuggies!" es mucho mejor que "cereza", comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



La información es personal

En término del valor de los datos, se debe tener en cuenta que incluso los adolescentes mayores no siempre comprenden todas las implicaciones de compartir su información personal online, ni el riesgo que existe de que se conviertan en víctimas de phishing. Es de vital importancia explicarles que nunca deben abrir enlaces enviados por personas que no conocen y que, si un amigo envía algo a través de una aplicación de mensajería, antes de hacer clic en el enlace siempre deben confirmar si realmente lo envió el amigo, que el enlace es válido y seguro, o si es spam. Y, sobre todo, que sepan que nunca deben compartir su nombre completo, documentos, dirección o datos bancarios a nadie.



Uso de datos

Crecer en la era digital significa que todos los datos están en Internet, ya sea en una plataforma gubernamental o en el perfil de redes sociales de un padre que muestra a sus pequeños, quienes se enfrentan cada vez más temprano a sistemas de reconocimiento facial y compartiendo los datos personales para registrarse en plataformas de videojuegos. Es importante que todos en casa comprendan cómo se pueden utilizar estos datos, que son valioso paras las empresas ya que les permite crear perfilarles de usuarios y que los datos son una fuente de ingresos para cibercriminales que pueden usarlos para distintos tipos de acciones fraudulentos.



Evitar compartir

Celulares y computadores fueron construidos para ser utilizadas por usuarios individuales y no compartidos. Es posible que los adolescentes no sepan esto y sean propensos a compartir sus dispositivos con amigos cuando muestran imágenes o juegan videojuegos.



Sin embargo, incluso si esto sucede, siempre debe hacerse bajo su supervisión. No solo por una cuestión de seguridad para evitar bromas no tan graciosas, sino también para proteger su información privada. Y, por si acaso, también es bueno recordarles que nunca presten sus dispositivos a alguien que no conocen, y que esto no está sujeto a debate.



Atento a todos

Otro tema que tanto padres, madres como educadores no deben evitar es el “peligro de los extraños”. Además de mencionarle a los niños y niñas que no entren en el auto de un extraño, recordarles que Internet es solo un gran lugar público lleno de extraños. Los infantes y adolescentes deben saber que Internet es un lugar donde las personas, escondidas detrás de las computadoras, pueden ser malas. Cuanta más información compartan los niños, mayor será el daño potencial; en otras palabras, mayor será la probabilidad de que adultos con malas intenciones puedan ganar su confianza y amistad o usarlas en su contra.