Álvaro José Carvajal Vidarte

Con 21 años de edad y estudiante de noveno semestre de Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, el palmirano Juan David González, afirma que el programa Misión TIC 2022 del MinTIC, “me cambió la vida”.



Su sorpresa fue mayúscula cuando vio en su casa, ubicada en un conjunto cerrado, a la entrada del municipio de Palmira, a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, en compañía del alcalde, Óscar Escobar y una gran comitiva de la que hacían parte algunos congresistas vallecaucanos.



La ministra quería darle personalmente la noticia de que era el primer colombiano en ser contratado por el sector privado luego de hacer parte del programa Misión TIC 2022 que tiene como meta formar 100 mil programadores en todo el país.



La idea era sorprenderlo y lo logró. Juan David no podía dar crédito a lo que estaba pasando y cómo en un solo segundo, pasó de ser un simple joven universitario a ser noticias en el país.



El joven solo atinaba a sonreír y a agradecer esta iniciativa que le ha permitido ingresar directamente al mundo laboral sin haber aún terminado sus estudios universitarios.

Recuerda que se inscribió cuando su madre le habló del programa y después de presentar un examen fue aprobado en el curso.



“He aprendido mucho, si bien tenía una concepción con lo de la universidad, con el primer ciclo aprendí a desarrollar mucho más esa lógica, pasé al curso de programación básica donde prácticamente desarrollamos esa lógica e incursionamos en el lenguaje de programación y finalmente en el tercer ciclo fue donde más aprendí pues vimos desarrollo web”, aseguró.



Dijo también que le gusta mucho la parte de programación y el sector de las TIC. Arrancó el primer ciclo en septiembre y terminó en diciembre. Cada ciclo era de 200 horas y adelantó tres.



“Lo del trabajo fue una sorpresa, inicialmente había quedado muy conforme con el programa, pero de un momento a otro recibí un correo electrónico diciéndome que tenía una entrevista de trabajo en línea. Hice la propuesta de talento y en menos de dos semanas, el 20 de enero, me llegó la entrevista. Hace ocho días estoy trabajando. Misión TIC 2022 me cambió la vida”



Juan David, que vive con su madre, cabeza de familia, y su abuela, sostiene que está feliz porque estaba pensando hacer una pasantía para irse preparando para el mercado laboral, pero ahora está ganando buen dinero con el que puede aportar y apoyar a su madre económicamente.

Este viernes se cierra la segunda convocatoria de Misión TIC 2022. Este año se abrirán 50.000 cupos. Más información en https://www.misiontic2022.gov.co

Trabajo para todos



La ministra Abudinen reiteró que la meta más importante de este programa es que todas las personas que entren a Misión TIC tengan un trabajo.



“Como ministra me he encargado de llamar y sentarme con cada uno de los empresarios para decirles que está el talento, que no es solamente un talento de conocimiento, sino un talento apasionado que tiene todas las ganas de revolucionar este país para que se convierta en el Silicon Valley de Latinoamérica”, aseguró.



En su cartera, anotó, el objetivo es contratar cien de estos programadores. Hasta la fecha van ocho.



“Hoy (miércoles) estamos mostrando este primer empleo a todo el país. El sector privado está contratando a los programadores que el gobierno ha formado. Llegamos a la puerta de la casa para decirle que esto no es solo formación, sino que también lo estamos conectando con el mercado laboral”.

Recordó que el año pasado 5.600 personas participaron en el programa y que este año se espera aumentar a 45.000 el número de ciudadanos.



“Tenemos una plataforma que permite que los empresarios entren directamente, miren los perfiles y busquen lo que necesitan para poder contratarlos”, subrayó.



Agregó que hasta la fecha hay 480 personas que ya han pasado el primer examen para conseguir empleo y espera que a marzo 31 todos estos jóvenes tengan sus contratos.



Este viernes se cierra la convocatoria para inscribirse a Misión TIC 2022, programa que, como a Juan David González, podría cambiar la vida de miles de colombianos.