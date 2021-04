Tácticas simples para que los niños aprendan a amar las matemáticas

Erika Mantilla

Las matemáticas siempre han sido un ‘dolor de cabeza’ para la mayoría de personas, principalmente para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, son fundamentales para su desarrollo intelectual, les ayuda a ser lógicos, a razonar y a tener una mente preparada para el pensamiento y la crítica.



Según un estudio de la Universidad de Stanford, California, el poco gusto por las matemáticas se debe a la manera cómo son enseñadas. Los exámenes, tareas y tiempo serían factores determinantes para que esta práctica limite la comprensión sobre la misma, además, dice la investigación, sus actividades se enfocan en el rendimiento en lugar del aprendizaje.



Muchas veces no se es consciente de la importancia del área numérica en la vida humana. Las matemáticas están siempre presentes en el día a día de niños, jóvenes y adultos. La etapa más importante en el aprendizaje matemático es la infancia, donde se descubre poco a poco el mundo numérico.



Desafortunadamente, desde años atrás, los niños le han temido a los números y a los signos, por malas experiencias o pensamientos anticipados negativos.



El error de los profesores y los padres es que les han dado un estatus a las matemáticas incorrecto y no se le puede fomentar a esta área angustia o devoción. Cada niño va construyendo su senda y hay que brindarles confianza aceptando la individualidad y el ritmo de aprendizaje de cada uno, comenta José Henry Maya, licenciado en matemáticas.



Por tal motivo, actualmente, existen formas didácticas con las cuales los niños y las niñas pueden aprender matemáticas de una manera más fácil y divertida, las cuales, por medio del juego, el dinamismo y la alegría pueden explotar sus habilidades matemáticas, poner a marchar el cerebro, el razonamiento y la lógica.



Grandes e influyentes de la matemáticas como Bernardo Recaman Santos, investigador y matemático colombiano; Henry Maya, docente e ingeniero industrial de profesión; Yanelis Yaneth Rimon, directora del programa de Licenciatura en Educación Infantil de Areandina, sede Valledupar y Marie Amalric, una de las investigadoras científicas más reconocidas a nivel global, licenciada en ingeniería, con maestrías en física, matemáticas y un doctorado en neurociencias, comparten una serie de consejos para que los niños y las niñas puedan llegar a amar las matemáticas.

1. Dar regalos a los niños con propósito

​

Hay que comprarles juegos como las canicas, el naipe, los dados, el parqués o damas chinas, entre otros, que fomenten la agilidad mental y el razonamiento lógico. Por ejemplo, el juego de ajedrez, que ayuda a desarrollar el pensamiento analítico, la concentración y la paciencia. Es una actividad ideal para aprender matemáticas.



2. Mantener un ambiente agradable

​

El entorno, la realidad y las circunstancias por las cuales atraviesa un niño pueden influir en el proceso de aprendizaje. Únicamente el 20 % de la habilidad matemática proviene de la genética. Aspectos como el entorno, las experiencias y la práctica tienen un alto nivel de influencia en la manera cómo el cerebro procesa, asimila y desarrolla esta área del conocimiento.



3. Resolver problemas matemáticos en actividades cotidianas

​

Los padres pueden invitar a los niños a resolver problemas en actividades cotidianas usando las matemáticas. Una de ellas es cuando vayan al supermercado. Les deben pedir que se fijen en los precios de los productos, dejándoles administrar pocas cantidades de dinero para pagar o darles facturas de algunas compras para que ellos verifiquen que los valores son los correctos. O invitarlos a ahorrar.



4. Brindar confianza

​

Es fundamental darles confianza a los niños, por medio de un juego en casa. Por ejemplo, se pueden hacer operaciones de suma con un panal de huevos. Se le pide al niño que coloque huevos en puntos claves y exactos y finalmente se le hacen preguntas como: ¿Cuántos huevos hay?, ¿Cuántos colocaste en el panal? ¿Cuántos huevos faltan por colocar?



5. Identificar los gustos de cada niño es clave para el aprendizaje

​

Con herramientas como la música y el baile se puede incentivar la curiosidad por las matemáticas. Canciones como Vuela la Luna, Contando los Números, Contamos hasta 10, entre otras, son alternativas didácticas y divertidas que se pueden aplicar en la enseñanza.



6. Hacer uso de material audiovisual

​

Los niños son muy visuales y presentarles los números y signos con colores fuertes y llamativos ayudará a aumentar el interés por el área numérica.

7. Utilizar la innovación para el aprendizaje



Enseñar por medio de dinámicas nuevas, prácticas y alcanzables. Por ejemplo, hacer uso de plataformas digitales como Tiktok y contar en un minuto un tema matemático que normalmente se explicaría en media o una hora.



8. El juego es la clave para un aprendizaje exitoso

​

El juego es la actividad natural de los niños, la infancia se dedica a esto, es lo que más hacen la mayoría del tiempo y pretender enseñar las matemáticas alejadas del juego es un error. Para enseñar historia, ciencia o matemática hay que incorporar el juego porque aparece naturalmente.



9. Que la virtualidad sea una aliada

​

La virtualidad es también una oportunidad. La red está llena de juegos matemáticos y actividades lúdicas. Utilizar herramientas digitales es una opción para estimular el aprendizaje de las matemáticas en casa.



Algunas aplicaciones gratuitas como Aula Itbook, Granja 123, Math Club, Juego de Matemáticas Láser, entre otras, pueden servir para que los niños aprendan de forma divertida.



10. No transmita a los niños su poco gusto o temor por las matemáticas



Si los padres han tenido malas experiencias con las matemáticas o sus actividades y no son cercanos a ellas, es importante que no transmitan eso a los niños. No deben recibir de ellos mensajes que los alejen del área numérica.



11. Padres: sean partícipes de las actividades

​

Los padres pueden hacer mucho por el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo, hacer un rompecabezas en casa, uno de 200 o 300 piezas es un juego matemático. Incluye clasificación, organización, estrategias y planeación. Armarlo significa hacer grupos por colores, formas y figuras.



12. Usar estímulos, no presión

​

Realizar actividades matemáticas en un ambiente tranquilo y sin ningún tipo de presión y usar herramientas didácticas como imágenes y videos puede ayudar a estimular el gusto por las matemáticas.