Proyecto educativo de excombatientes gana convocatoria internacional

Geovanny Gutierrez

La Fundación Spencer de Estados Unidos otorgó 1500 millones de pesos a un proyecto educativo de excombatientes de las Farc, en el Caquetá, que participó en una convocatoria internacional y resultó beneficiado.



El proyecto es liderado por la Universidad de la Sabana de Bogotá. La Facultad de Psicología de este centro educativo recibirá la contribución de Spencer Foundation, una organización sin ánimo de lucro que apoya distintas áreas de la educación en el mundo y que en esta oportunidad lo hará por primera vez en Latinoamérica.



Los recursos otorgados por esta fundación serán invertidos en el Centro Poblado Héctor Ramírez, una comunidad conformada por ex combatientes de las Farc en el Caquetá, exactamente en Aguabonita, sector de La Montañita, a solo 60 minutos de Florencia, capital de ese departamento. Dicha iniciativa nace ante la necesidad de ofrecer distintas ofertas de educación que permitan el desarrollo integral de toda la comunidad.



A principios de este año y gracias a una cooperativa fundada también por el Centro Poblado, se lograron comprar los terrenos para la llevar a cabo la construcción de esta institución que busca beneficiar a más de 40 niños, niñas y jóvenes del sector, quienes en muchas ocasiones no cuentan con los recursos físicos para estudiar o desplazarse al centro educativo más cercano.



Lina Trigos Carrillo, investigadora de la Universidad de La Sabana, asegura que esta es una gran oportunidad para el fortalecimiento del área rural, que como muchas otras se vio históricamente afectada por el conflicto armado en el país. Con este objetivo se busca garantizar educación de alta calidad que cubra desde transición, primaria y bachillerato.



Los $1500 millones otorgados por la Spencer Foundation serán destinados principalmente para apoyar al comité de educación que trabaja en el proyecto; otra parte será utilizada para la asesoría y capacitación de los participantes y finalmente un gran porcentaje será para adquirir recursos y materiales como libros, computadores y demás insumos que sirvan para la dotación del colegio.

El dinero para la construcción del mismo será gestionado de otra forma, muy ajena a la Fundación.





Desde el año 2017 este territorio se ha consolidado como un ejemplo para las personas en procesos de reincorporación y sus familias, hechos que hacen parte de la implementación del Acuerdo de Paz del gobierno de Juan Manuel Santos.



La Universidad de la Sabana en su compromiso con la paz recalca la importancia de dicho proyecto y es por eso que Trigos asegura que seguirán buscando distintas alternativas para el fortalecimiento de esta escuela rural. Si no hay acceso a educación de calidad no hay forma de contribuir productivamente a la sociedad, asegura la profesional.



Con los problemas actuales de la educación rural, en cuanto al acceso y la calidad, los líderes de este plan insisten en que este modelo sirve para romper con las brechas de la educación, así mismo, se pretende que este plan pueda ser replicado en otras zonas en proceso de reincorporación con resultados contundentes que garanticen el mantenimiento de las escuelas.



Por otra parte, la comunidad asegura estar feliz con esta noticia puesto que las condiciones para estudiar no son buenas y por eso muchas veces no logran culminar sus estudios, por eso ven con gran anhelo y esperanza dicha ayuda.



A raíz de la pandemia, se han detenido algunas cosas, como viajes de los profesionales y demás, pero, aun así, el proyecto sigue en pie y se espera que pronto viaje un profesional al Caquetá para apoyar directamente el proceso.



En este trabajo conjunto, colaboran el comité de educación Héctor Ramirez, La Paz del Caquetá y la Universidad de la Sabana. Se estima que la duración del mismo sea de tres años que incluyen el acompañamiento y trabajo colaborativo con la comunidad y el comité de educación.

El Centro Poblado Héctor Ramírez desde que se fundó ha sido una comunidad de ejemplo, por lo que la construcción de esta escuela consolida aún más su compromiso con la paz, por eso, actualmente ejecutan distintas actividades que aportan a la educación integral de la comunidad, como por ejemplo el baile, el teatro y el cuidado del medio ambiente.





Además, cuentan con una biblioteca comunitaria, que sirve como centro de aprendizaje y apoyo a las distintas causas, una de ellas es la de incentivar el deporte a través del fútbol. Así mismo, en dicho pueblo se espera que a futuro haya formación técnica en temas de agricultura, puesto que su principal fuente de trabajo es el cultivo de café, cacao y piña, su producto estrella.



Finalmente, para la socialización de todo esto, la idea es realizar dos eventos académicos en la Universidad de la Sabana, donde se puedan reunir más instituciones, otro directamente en el Caquetá que será visibilizado de modo más pedagógico y por último, se espera exponerlo internacionalmente con la ayuda de la Fundación Spencer.