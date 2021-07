jhon pablo cuellar torres

Durante el mes de julio, la Fundación United Way Colombia abrió una convocatoria para capacitaciones que les permitió a maestros de colegios públicos y privados fortalecer sus destrezas en el ámbito socioemocional.



La ‘Ruta de aprendizaje socioemocional’ es una solución educativa implementada durante los años 2020 y 2021 por la Fundación United Way Colombia, gracias a la inversión realizada por la fundación mexicana Femsa, con el objetivo de brindarles a los maestros herramientas y habilidades socioemocionales para así mejorar la calidad de su enseñanza.



La iniciativa busca que los docentes, con las capacidades adquiridas, las repliquen en sus contextos o ambientes de aprendizaje, lo cual involucra a los estudiantes y sus familias.

Tiene como objetivo primordial que los profesores se sientan bien consigo mismos, sepan gestionar de la mejor manera sus emociones y logren tener una buena relación con sus estudiantes durante las clases virtuales.



“Nosotros impactamos a los niños en la parte emocional, logrando que ellos aprendan a expresar abiertamente sus emociones, puesto que es importante que conozcan lo necesario que es este aspecto. Trabajamos cada una de las emociones mediante cuentos, historias y videos, además se cuenta con el acompañamiento de los padres de familia que se vieron muy interesados en el aprendizaje de sus hijos. Cada semana implementamos tareas en donde empezábamos a construir lo que somos, a reconocer nuestras debilidades, fortalezas, sentimientos y emociones para poder expresarlas”, asegura Trinidad Hurtado Lenis, docente de la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón, de Buga.

La formación sobre educación socioemocional tuvo una duración de tres meses. En ese tiempo los maestros aprendieron a realizar múltiples estrategias y actividades para implementarlas con sus estudiantes como el diseño de guías pedagógicas y narraciones para trabajar y movilizar aspectos socioemocionales. Además, se llevaron a cabo conversatorios en los cuales se plantearon diferentes situaciones con las que se buscaba dar una solución creativa y transformar esas experiencias.



Las estrategias presentadas a lo largo de la capacitación les brindaron a los profesores recursos para poder replicarlos y desarrollarlos con sus poblaciones, pues no solo se buscaba entender las emociones, sino, generar una movilización personal. Mientras que la estructura metodológica del programa les permitía a los docentes incursionar en diferentes frentes temáticos de las emociones.



La ‘Ruta del aprendizaje’ recorría tres módulos, a los cuales se les llamaban ‘Continentes’: ‘Continente construye’, ‘Continente imagina’ y ‘Continente conecta’. Cada uno de estos les permitieron a los profesores fortalecerse desde el ser, desarrollando habilidades de autoconocimiento, trabajo colaborativo, comunicación consciente e ideación.

“Me pareció muy movilizador. Habían ejercicios muy autorreflexivos, de mucha ganancia. Como maestro, se incursiona en un proceso de formación para cualificarse desde su rol y este programa tuvo un valor agregado: el fácil acceso que todos pueden tener, la posibilidad de realimentar los contenidos, además de la movilización personal. La parte de la resiliencia educativa me parece que es un frente muy importante que debemos tener los maestros, pero no solo visto para el otro, sino también para nosotros como seres humanos que debemos movilizar todas estas emociones”, comenta Marta Lucía Gómez, tutora de ‘Todos a aprender’, un programa del Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de transformar la calidad de la enseñanza en el país, que se desarrolla en la Institución Educativa Tulio Enrique Tascón Chambimbal.



Promover interacciones de calidad

​

El proceso de convocatoria se llevó a cabo durante el segundo semestre del 2020 a través de las redes sociales de la Fundación United Way Colombia. Por medio de estas se invitaba a los maestros a fortalecer sus habilidades y destrezas.



Desde el año 2008 la Fundación Femsa realiza inversiones sociales para tener un impacto positivo en la vida de las personas y construir comunidades más sólidas y sostenibles. Por esta razón, decidió impulsar el programa ‘Ruta del aprendizaje socioemocional’, implementado por United Way Colombia, efectuando una inversión de más de 320 millones de pesos, que les permitió a 1.710 maestros del país educarse en el manejo de sus emociones.

“Ahora más que nunca es prioritario promover interacciones de calidad entre niños, niñas y jóvenes, creando las experiencias que su cerebro necesita, ya que estas formarán las bases de su desarrollo. Esto nos invita a involucrar de forma activa a padres, madres, educadores y cuidadores en el proceso formativo, llevando esta iniciativa de la mano de United Way Colombia”, expresó Eva Fernández, gerente de Inversión Social en Primera Infancia de la Fundación Femsa.



“Siento que ha sido un apoyo muy grande hacia mi hija. Todas las actividades que la profesora ha implementado, cuentos, pictogramas y dibujos, han sido muy motivadores para ella. Todo esto hace que la educación sea mucho más entretenida en este tiempo de pandemia. Luego de terminar la jornada me pregunta cuándo volverá a tener clases virtuales”, señala Marisol Barbetti, madre de familia.



En el Valle del Cauca, 161 maestros pertenecientes a municipios como Cali, Buenaventura, Palmira, Yumbo, Jamundí, Candelaria, Guadalajara de Buga, Restrepo, Roldanillo y Tuluá, se han beneficiado de esta iniciativa.



Antes de la pandemia, la Fundación United Way se encontraba trabajando de manera presencial en la formación de habilidades socioemocionales para los docentes del país. El inicio del confinamiento les planteó un desafío y de igual forma, una oportunidad para llevar a cabo dicha labor.

“Para nosotros como fundación fue un reto, puesto que las capacitaciones, al ser de manera presencial, nos limitaba a ciertos territorios. Sin embargo, se convirtió en una oportunidad, ya que nos tocó reinventarnos, entendiendo cuál era la oferta que necesitaban para ese momento nuestros maestros y agentes educativos. Al poder conectarnos de manera virtual, podíamos llegar a muchos más territorios en el país”, manifestó Abelardo Velázquez, coordinador de Comunicaciones y Marketing Social de la Fundación United Way Colombia.



Por otra parte, Velázquez comenta que proyectos como este ayudan de alguna manera a que los estudiantes no decidan desertar de los colegios, pues hasta la fecha, muchos consideran que lo aprendido en la escuela no tiene nada que ver con lo que desean ser en un futuro o con lo que viven en su contexto.



Es ahí donde cobra mucha importancia el acompañamiento de los maestros en nuestro país; actualizando y reforzando sus prácticas en ambientes educativos, brindando un acompañamiento a los alumnos desde el desarrollo de actividades socioemocionales.



De la misma manera, la formación de maestros en el aspecto socioemocional busca hacer de las clases virtuales un espacio más ameno para los estudiantes. Al aplicar las diversas estrategias aprendidas durante el programa, se crea un ambiente de armonía donde se logra que los estudiantes se encuentren más inmersos y a gusto en el proceso de aprendizaje.

Esto, para que en un futuro mediato no se presenten situaciones como las evidenciadas a finales de 2020, a través de una encuesta que realizó el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico (Ceinfes) a 5.170 estudiantes de primaria, 9.133 estudiantes de secundaria y 539 maestros, en 30 departamentos del país.



En esta encuesta se les solicitó a los participantes dar su opinión con respecto al aprendizaje durante la virtualidad. Tan solo el 14 % de los estudiantes de primaria y el 10 % de estudiantes de secundaria manifestaron que han aprendido más desde casa. En cuanto a los maestros, solo un 21 % de ellos consideró que había una participación activa por parte de los estudiantes durante las clases virtuales.

Recomendaciones para mejorar las clases





Emplear la meditación como herramienta para lograr en los niños calma, tranquilidad y disfrute de las actividades en clase.

Usar la autorregulación para permitir a los menores expresar sus emociones y saber cómo gestionarlas a través de las diversas manifestaciones artísticas.

Realizar un mapeo para exponer cada una de las emociones, logrando así que el estudiante las asimile.

Trabajar el autoconocimiento a partir de cómo los niños se perciben a sí mismos y a los demás, así como a su historia de vida.

La educación emocional no ha sido incorporada en el currículum académico ordinario de los estudiantes, ni en la formación del profesorado. Los problemas en este ámbito traen muchas veces como consecuencias bajo rendimiento o mala conducta en los alumnos.



Por ello hay que trabajar y profundizar en la formación de estudiantes y maestros en educación emocional, ya que diversos autores y estudios confirman que a mayor desarrollo emocional, hay mayores habilidades sociales, mejor convivencia escolar, mejor rendimiento académico y menor número de conflictos y conductas disruptivas. En definitiva, mejor desarrollo integral del alumno.