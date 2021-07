Covid: OMS aconseja realizar pruebas en escuelas para evitar enseñanza a distancia

Alejandro Cabra Hernandez

En caso de un repunte de contagios de covid-19 sería conveniente realizar test PCR y de antígenos en los centros escolares para evitar recurrir otra vez a la enseñanza a distancia, aconsejó el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa.



"Los meses de verano presentan a los gobiernos una ocasión en oro para poner en práctica un conjunto de medidas que contribuirán a reducir las tasas de contagio y evitar recurrir al cierre de las escuelas", dijo el director para Europa de la institución, Hans Kluge.



En un comunicado conjunto con la Unesco y Unicef, el responsable consideró que el cierre de las escuela tuvo "un efecto nefasto en la educación y el bienestar social y mental de nuestros niños y jóvenes".

Hasta la fecha, las pruebas de detección en el ámbito escolar estaban aconsejadas en caso de brote en el establecimiento. Pero ahora la OMS estima que se podrían utilizar incluso si no hay síntomas entre los alumnos o el personal.



"No podemos permitir que la pandemia prive a los niños de su educación y su desarrollo", abundó Kluge, que en varias ocasiones ha pedido a los gobiernos de los 53 territorios que conforman la región Europa de la OMS que luchen para evitar que los estudiantes pierdan sus vínculos con la escuela debido a la enseñanza a distancia.



Para las instituciones de la ONU, el cierre de los centros escolares sólo debería plantearse en último recurso si se produce "una explosión de casos o la transmisión en la comunidad no puede controlarse con otra medida".