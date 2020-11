Álvaro José Carvajal Vidarte

Un gran porcentaje de jóvenes en Colombia sueñan día a día con la idea de viajar al extranjero, salir de su zona de confort, conocer nuevas culturas y tener vivencias extraordinarias.



Maricela Gómez, quien vivía en la comuna 7 de Medellín, en el barrio Robledo El Diamante (estrato 2), era de esos jóvenes que soñaba salir del país, pero veía como algo imposible llegar a tener esa oportunidad. Sin embargo, vivió durante un año en Berlín, Alemania, donde estudió y trabajó al mismo tiempo. ¿Cómo lo logró?



"Me di cuenta por medio del canal de difusión de la organización Work and Travel que tenían convocatorias con becas al extranjero. Al principio sentía mucho miedo porque se trataba de un viaje al exterior y yo nunca había salido de Colombia, era mi primera experiencia y tampoco imaginaba que podría llegar a lograrlo", cuenta en un video de la página de la entidad.



La Asociación Work and Travel es un programa oficial de intercambio que cada año permite a miles de estudiantes de distintas nacionalidades realizar una experiencia laboral en Europa y Estados Unidos. Brinda a jóvenes colombianos, entre los 18 a 26 años, oportunidades de conocer nuevas culturas, perfeccionar idiomas extranjeros, obtener ofertas laborales, crecer personal y profesionalmente, mediante programas de intercambio en diferentes destinos.



"Llegué el 9 de febrero de 2019, aunque desde un principio, incluso antes de viajar tenía contacto con mi familia anfitriona en Berlín, nos veíamos por cámara o hablábamos por chat, siempre con mucha confianza. Ahora, tengo un álbum que mi familia (la anfitriona) me dio de despedida en donde guardo cada uno de los recuerdos más lindos. Hice mi curso de alemán, tenía la facilidad de estudiar en las mañanas de 8:30 a 11:30 y trabajar de lunes a viernes de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche cuidando a los niños de la familia", cuenta esta joven en el video, quien se encuentra en Medellín.

Como Maricela, hay muchos jóvenes que desean ir a otro país y cumplir sus sueños de trabajo y estudio. Por esta razón, Work and Travel, junto a la Cámara de Comercio de Bogotá (BazzarBlog), abre una convocatoria que ofrece empleo en el exterior para aquellas personas de estratos 1, 2, y 3 que deseen viajar, estudiar y trabajar en Europa o Estados Unidos.



Mauricio Vargas Villalba, director Cultural de la Asociación Work and Travel, asegura que, gracias al programa de esta entidad, los jóvenes tienen la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo.



"Somos una organización humanitaria, controlada y vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hace 11 años apoyamos a jóvenes de escasos recursos para que logren hacer intercambios culturales a Europa y Estados Unidos. La idea es que ellos vayan a vivir con familias anfitrionas en estos países. Estas les dan la estadía y la alimentación a cambio de que ellos les cuiden los niños de la casa por medio tiempo. Y en el otro medio tiempo es obligatorio que vayan a la universidad a aprender el idioma del país".

Work and Travel ofrece dos convocatorias. En esta ocasión la fecha límite es hasta este 18 de noviembre.



La primera está dirigida a aspirantes del sector de la salud: aquellos que tengan un título profesional como enfermeros y deseen ejercer su profesión en Alemania.



La segunda es una convocatoria para mujeres, entre los 18 y 26 años, que quieran trabajar como ‘Au pair’: una labor dedicada al cuidado y atención de niños.



Los aspirantes también deben desear experimentar un intercambio cultural, generar ingresos y la oportunidad de estudiar en el exterior.



Karen Novoa, quien residía en Bogotá, vive desde el 15 de febrero del 2020 en Alemania y desde entonces está trabajando como niñera y estudiando alemán.



"Mi trabajo empieza a las 7:00 a.m., me levanto, levanto a los niños, los arreglo para que vayan al jardín, les doy su desayuno, les cepillo los dientes... En este tiempo, como estamos en verano, les aplico el bloqueador para que no se quemen su cara o su cuerpecito. La tarde la dedico a mi estudio, voy a la universidad todos los días a perfeccionar el idioma alemán".

El programa está entregando 400 becas para trabajar en los Estados Unidos y 300 subsidios para laborar en Alemania, Bélgica, Australia o Francia durante un año.



Las personas elegidas recibirán un 80% del cubrimiento total del costo del programa, además de una bonificación mensual de €260 euros, habitación propia, alimentación y seguro médico. Quienes viajen a Estados Unidos tendrán incluidos los tiquetes aéreos y también recibirán una remuneración mensual de US$630 y un bono educativo de US$500.



Las mujeres que apliquen para ‘Au pair’ deben cumplir con una serie de requisitos, como un curso de natación y uno de primeros auxilios.

Milady Pantoja, de 24 años, residente en Cali, estudiante de fonoaudiología de la Universidad del Valle, ya terminó el curso de primeros auxilios con la Cruz Roja y está lista para continuar con el de natación.



“El curso consiste en conocer las primeras acciones que se deben realizar frente a un incidente o alguna emergencia que se presente. En este, dan todas las pautas de cómo reaccionar, de lo que se debe hacer cuando se presentan estas situaciones y además, orientan en todo, le enseñan a uno a identificarse y a mantener la calma”.



Para llevar a cabo la inscripción en alguna de las dos convocatorias se debe solicitar el formulario al correo: info@workandtravelcolombia.org



Necesitan

Los del sector salud:



Tener dominio del idioma alemán para acceder a un subsidio durante su estadía. Para esto, Work and Travel les ayudará a adquirir los conocimientos básicos de este idioma, ya que estos determinarán si el profesional puede aplicar al cargo de enfermero en Alemania.



Experiencia mínima de 1 año en su profesión.



Para Au Pair



Nivel intermedio de inglés, básico de alemán y/o francés. En caso de no tener conocimiento del idioma, la Asociación Work and Travel le ayudará para lograr dicho requisito.



La fecha límite para las 2 convocatorias es el 18 de noviembre del 2020.



El formulario para la inscripción hay que descargarlo en www.workandtravelcolombia.org/Admissions.html o llamar a los cel: 310 762 4337 y 320 483 3349.

Familias anfitrionas



Mónica Beltrán aplicó al programa. Hace seis meses vive en Alemania y hoy tiene una nueva vida. Ella vive con una familia alemana, conformada por papá, mamá y una niña de 10 años. La colombiana expresa que se siente como una hija más.



"Es una familia amorosa, respetuosa, amable, confiable, te trata como un miembro más de su familia, me han tratado como su segunda hija, se preocupan por mí, que esté bien, que no me haga falta nada, son una familia increíble".