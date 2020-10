La maestra mexicana que se sumergió en la tecnología para conquistar a sus estudiantes

María Teresa Arboleda Grajales

El sector educativo ha sido uno de los más afectados con la aparición del virus covid-19. Desde su llegada, los maestros debieron abandonar las aulas de clase y enfrentarse al reto de trasmitir sus conocimientos a través de la virtualidad.



El desafío más grande se lo han llevado los docentes de preescolar y primaria, quienes luchan por mantener la atención de los más pequeños.



Pensando en esto, la mexicana Letty Mora, maestra de primero de primaria en Mazatepec, Puebla, ideó una divertida y tecnológica estrategia para continuar con la educación de sus estudiantes. A través de un avatar, animación en 3D, y con un salón en 2D, Mora transmite de principio a fin todas sus clases y desarrolla diferentes actividades con sus estudiantes.



“A consecuencia de esta pandemia, trabajo con este avatar que realicé y me representa para mis clases a distancia. Elaboro video clases y las envío a los padres de familia por medio de WhatsApp o memorias USB, para que junto con el material de estudio físico (libros), los niños realicen mejor sus actividades”, sostiene la educadora, quien recalca que esta idea surgió con el objetivo de que sus niños se sintieran acompañados mientras continúan su proceso escolar desde casa.



Pero la pandemia no ha sido el único reto al que la mexicana se ha tenido que enfrentar. El pueblo de Mazatepec, donde enseña, no tiene antena de celular y las conexiones son muy difíciles. Al punto que solo algunos de los estudiantes pueden acceder a las clases de la profesora Letty a través de internet.



“La conexión es muy difícil, solo las familias que tienen datos pagos pueden ver las clases online. A las demás, se las grabo en memorias USB y se las comparto para que los niños puedan ver las clases”, comenta.



“Me gusta el avatar para enseñarle a mi hija y estoy feliz. Yo como madre me preocupo porque mi hija aprenda bien y Letty es un gran apoyo”, manifestó Tete Mendoza, una de las madres de familia.

La profesora incluye en sus clases diferentes segmentos divertidos como concierto virtuales y canciones sobre las temáticas vistas en clase. Especial para El País

Esta gran dedicación de la maestra ha causado que muchos padres mexicanos deseen que sus hijos sean parte de sus clases. “Cómo me gustaría que a mis niñas les tocara una maestra como usted así sea por un día”, le escribió en de redes sociales Fernando García.



Para cada clase, la educadora se demora entre tres a cuatro horas diarias editando los contenidos para las asignaturas que dicta, entre ellas, vida saludable, educación emocional, español y artes.



Su avatar los construye con la aplicación Zeppeto, la cual le permite seleccionar estilo, vestuario y gestos. Y, con KineMaster realiza la simulación del salón de clase. Además de los ya llamativos gráficos, la mexicana incluye en sus clases diferentes segmentos divertidos como conciertos virtuales y canciones sobre las temáticas vistas en clase. Según afirma, este nuevo desarrollo le ha permitido aumentar la receptividad y atención de sus estudiantes significativamente.



La gran iniciativa de esta profesional ha sido reconocida por las autoridades educativas del país azteca. Al punto que fue invitada por la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, a participar del programa ‘De la A a la Z’, a través del cual se transmiten clases en televisión para toda la república mexicana. Además, ha sido entrevistada por numerosos medios nacionales e internacionales como CNN. “Se viralizó muy rápido, nunca lo esperé”, confiesa esta madre de 3 pequeños que, al igual que ella, están impactados por el éxito de su madre.

“Me han contactado maestros de Colombia, España, Perú, Ecuador y Venezuela, para que les enseñe a hacer un avatar”, sostiene la licenciada que debido a las múltiples solicitudes de ayuda decidió compartir un tutorial a través de su canal de YouTube ‘Letty Mora’ o su cuenta de Instagram @morita1502, redes en las que también sube sus clases para que niños de todas partes del mundo puedan acceder a ellas.



Tan solo el video tutorial, ya cuenta con más de 25.400 reproducciones y comentarios de agradecimiento, apoyo y admiración. “Maestra Letty, debo confesar que, en efecto, usted es una maestra que inspira mucho. Gracias por compartir este contenido”, le escribió Tali Velázquez, docente de primaria en Puebla, en redes sociales.

Tecnologías llegaron para quedarse



"Definitivamente, cuando volvamos a las aulas las clases no serán como antes. Pienso seguir utilizando esta tecnología”, apunta Mora.



