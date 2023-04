Icetex lanza nueva convocatoria para estudiar en Europa, conozca como aplicar

El Icetex en una alianza con ESCP Business School, la escuela de negocios más antigua del mundo que cuenta con seis sedes en ciudades europeas, anunció que profesionales colombianos podrán cursar una maestría en Europa en este centro educativo.



Entre las opciones se encuentran Maestrías en Ciencias (MSc) en Digital Project Management & Consulting, Hospitality & Tourism Management o Real Estate. Asimismo, hay becas de 10.000 euros sobre el total de la matrícula en el MBA in International Management, actualmente uno de los mejores a nivel mundial según el Ranking del Financial Times.



Los interesados tendrán la posibilidad de acceder a 46 becas que cubren entre el 100, el 50 o el 35 por ciento del costo de la matrícula y posteriormente para realizar sus estudios de maestría tendrán la opción de elegir entre Berlín, Londres, Madrid, París, Turín o Varsovia que son las ciudades en donde ESCP Business School tiene sus sedes.



Lea también: Icetex abre convocatoria de becas para estudiar maestrías en España



Francisco Egaña, director de Admisiones, Marketing y Desarrollo de Negocio de ESCP, señaló que Colombia se ha convertido en un mercado estratégico al ser un nodo educativo de primer nivel y el deseo de formación en el exterior. “Esta es la razón por la cual decidimos conceder becas para que los profesionales colombianos tengan acceso a una institución que se fundó en 1819 en París, lo que la convierte en la Escuela de Negocios con más historia del mundo. Además, es la única Business School en el mundo con campus en las cinco grandes economías de Europa Occidental”.



“La alianza de ESCP Business School con Icetex permite que los profesionales colombianos puedan tener una inmersión internacional mientras estudian, no solo por la diversidad de nacionalidades y multiculturalidad entre alumnos y profesores, sino porque esta escuela exige que los estudiantes asistan a por lo menos dos sedes de la escuela, que tiene seis campus en Europa: Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia”, señaló el Director de admisiones, Marketing y Desarrollo de Negocio de ESCP.



Y añadió: “Otro diferencial de la institución son las cuatro acreditaciones de calidad del máximo nivel con que contamos: AACSB, EQUIS, EFMD MBA y EFMD EMBA. Esto se suma a que el ranking anual del Financial Times, considerado el número uno del mundo, sitúa a tres de nuestros programas entre los cinco mejores del mundo de su especialidad”.



Lea además: Consultoría estadounidense ofrece cien becas en áreas tecnológicas para mujeres

Requisitos

El aspirante debe ser mayor de 22 y menor de 32 años.

Tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0.

Contar preferiblemente con mínimo 1 año de experiencia profesional luego de haber obtenido el título universitario.

Poseer muy buenos conocimientos de idioma inglés con prueba escrita, con puntaje mínimo: TOEFL IBT: 100 puntos, CAMBRIDGE: 180 puntos o IELTS: 7.0 en todas las áreas, u otra prueba de instituciones que estén avaladas oficialmente según el Marco Común Europeo, que describa porcentual o numéricamente la habilidad en expresión oral, comprensión auditiva y capacidad de escritura, con nivel mínimo de C1.

¿Cómo aspirar a la convocatoria?

Los interesados pueden postularse en https://web.icetex.gov.co/es/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/becas-vigentes hasta el próximo 24 de abril.



Allí podrán encontrar detalladamente las características del programa.