¿De quién se trata? Conozca al nuevo rector de La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

Hoy se posesionó como máximo directivo de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium el sacerdote paisa William Correa, quien se comprometió desde su nuevo cargo a seguir manteniendo la comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese en palabra como en su manera de obrar.



El religioso fue designado en este cargo el pasado 27 de enero por monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, quien asistió a la ceremonia, al igual que miembros de otras universidades de la ciudad.



El hombre que regirá los destinos de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium fue ordenado sacerdote hace 45 años, es sacerdote mayor de la Arquidiócesis de Cali, profesional en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en Teología Dogmática de la Universidad Lateranense de Roma, Italia.



Le puede interesar: Juan Pablo Herrera, el médico caleño que hace historia en Harvard



“Al asumir hoy el oficio de rector de la Universidad Católica Lumen Gentium prometo mantener siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese en palabra como en mi manera de obrar, cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la iglesia universal como particular en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho”, dijo el padre William Correa durante su posesión.



Por su parte, monseñor Rodríguez afirmó destacó que a la Unicatólica llega el Padre William Correa Pareja, “a quien conozco de su recorrido humano cristiano sacerdotal y su gran sentido de pertenencia a la iglesia de Cali y a esta institución universitaria a la que ha servido años atrás. Consciente de los enormes desafíos que actualmente tiene la educación superior en general y la Unicatólica en particular el padre William ha aceptado estar al frente de una institución sobre la que tantos tienen puesta su mirada y sus esperanzas” .



Lea también: Las razones que han llevado a la Icesi a ser la mejor universidad del país, en voz de su rector

Apasionado por la enseñanza

Durante 30 años el sacerdote Corre Pareja se ha desempeñado como docente del Seminario Mayor en la Arquidiócesis de Cali y de Bogotá, también ha sido profesor de Teología de diferentes universidades de la ciudad y del país. Es apasionado por la formación cristiana y ha aportado en el fortalecimiento pastoral de la Arquidiócesis de Cali y la Conferencia Episcopal de Colombia.



Ha tenido a su cargo diferentes parroquias de la ciudad de Cali, como San Fernando Rey, la Catedral de San Pedro Apóstol, la Transfiguración del Señor en Ciudad Jardín y, actualmente, en Santa Teresa de Jesús, en el barrio Tregua de Legua, entre otras parroquias. Durante toda su amplia trayectoria como líder espiritual ha gozado del respeto y estima de sus feligreses.



Por más de tres años ha fungido como capellán y coordinador de la Pastoral de la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, y en la actualidad es director ejecutivo de la Institución Franco Sara.



En relación con la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, se ha desempeñado como miembro de la Honorable Consiliatura en el año 2000, 2007 y 2018; secretario general en el período de 2006 -2007; y director del Centro de Investigaciones en el 2002.



También realizó una destacada labor como miembro del Consejo de Consultores y el Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Cali, Vicario General y Canciller de la misma.