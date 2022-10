Las razones que han llevado a la Icesi a ser la mejor universidad del país, en voz de su rector

Por primera vez una universidad del Valle del Cauca se situó como la mejor de Colombia, según el ranking Times Higher Education – THE, que este año analizó 1799 instituciones de educación superior en el mundo.



Este logro lo alcanzó la Universidad Icesi, la mejor de Colombia y, además, la número 10 en Latinoamérica, según ese escalafón.

El ranking, que se publica cada año, mide 13 indicadores agrupados en cinco componentes, los cuales son: enseñanza, investigación, citaciones, perspectiva internacional e ingresos de la investigación.



Times Higher Education es una revista británica que hace investigación sobre asuntos relacionados con la educación.



Esteban Piedrahita, rector de la Icesi, habló sobre este tema y sobre la educación en Colombia.



¿Qué fue lo que más se destacó de la Icesi en el ranking?

​

En todos los componentes nos va bien, pero el factor diferencial son las citaciones, que se refiere a que la producción intelectual de nuestros docentes fue retomada en revistas internacionales o libros por académicos en todo el mundo. En este ítem particular salimos muy bien. Por ejemplo, tenemos el grupo de investigación clínica, en conjunto con la Fundación Valle del Lili, número uno de Colombia.



Nosotros trabajamos por tener la mejor oferta de educación de Colombia, los mejores profesores centrados en el estudiante, para generar conocimiento de vanguardia y de utilidad para las empresas.



¿Qué representa para Icesi superar en este escalafón a importantes instituciones del país?

​

Es importantísimo. Primero somos una universidad muy joven, acabamos de cumplir 43 años, y en Colombia hay universidades centenarias. Segundo, somos una institución mediana, tenemos 7000 estudiantes entre pregrado y postgrado, y eso nos llena de orgullo, pues tenemos una manera de enseñar y aprender particular que genera los mejores resultados de aprendizaje en Colombia y en materia de valor agregado, es decir como entran los muchachos y como salen de la institución.



Somos muy diversos y logramos, con ello y con la inclusión, resultados académicos excelentes. Icesi está entre las primeras cinco mejores universidades de Colombia y la única por fuera de Bogotá en las pruebas Saber Pro. Y en el ámbito laboral, el salario promedio de nuestros egresados, de todas las carreras, de lejos es el más alto en esta región y competimos con las de élite de Bogotá que operan en un mercado laboral donde se paga mucho mejor.



Para el Valle ¿qué le significa tener una universidad de primer nivel?

​

Lo primero que hay que decir es que en la región hay universidades muy buenas. Frente a Icesi hay que resaltar que esta es un esfuerzo del sector privado, la gestaron las empresas de la región, que son donantes y contratan a nuestros muchachos. Hacemos investigación con ellas y trabajamos muy bien.



Estamos garantizando que nuestros estudiantes tengan acceso a la mejor educación posible, hemos graduado cerca de 25.000 personas y, en la medida en que más jóvenes del Valle tengan acceso a más y mejor educación, van a poder liderar el cambio y la transformación.



Y segundo, Icesi entrega mucho valor a las personas que estudian acá y a las organizaciones con el conocimiento que se genera, lo que se hace en investigación, consultoría, con profesionales de altísima calidad y buenos ciudadanos.



¿Cómo cree usted que se puede aumentar la cobertura educativa?

​

Hay una manera fácil que le hemos planteado al gobierno actual que busca dar 500 mil cupos. Tenemos buenas y malas universidades estatales y no estatales, sin embargo, las mejores en el país tienden a ser de gestión privada y tenemos la capacidad y la calidad para abrir cupos mañana. Las instituciones públicas solas no podrían.



Hemos hecho Generación E., ser Pilo Paga, con la Alcaldía tenemos el plan Todos y Todas a estudiar y creemos que con este Gobierno se puede plantear una estrategia donde concurramos universidades, con becas, estudiantes, con créditos contingentes que se paguen cuando los jóvenes trabajen, y con el apoyo del Estado. Si inventamos una fórmula donde participe Estado, universidad y alumnos, podemos ampliar cupos de alta calidad.



No solo es ampliar los cupos, en Colombia solo el 25 % de quienes se gradúan de las instituciones lo hacen con las competencias adecuadas porque tenemos muy malos colegios y muy malas universidades. Los que van a instituciones de alta calidad son minoría y normalmente los que tienen mayor capacidad de pago o los que son muy pilos.



Necesitamos usar toda la capacidad que tenemos a disposición, que incluye centros educativos estatales y de manejo privado de calidad.