Casi el 70% de los colegios del país no capacitan a sus docentes en educación sexual

Un estudio de la Universidad Javeriana señala que el 69,7 % de los colegios del país no capacitaron al equipo docente en educación para la sexualidad humana, derechos sexuales y reproductivos durante los últimos dos años.



Los graves datos en educación sexual, como lo señaló el reporte, fueron arrojados por el Laboratorio de la Economía de Educación, el cual encuestó a 1.373 colegios del país sobre sus condiciones de salud y bienestar escolar.

Llama la atención, según el reporte, que 73,63 % de los colegios no capacitaron al equipo docente en educación para la prevención del embarazo, y 87,84 % no capacitaron en educación para la prevención del VIH, en los últimos dos años.



“Estas cifras son una alarma sobre la poca importancia que algunos colegios dan a la educación sexual y reproductiva. Esta debe convertirse en una materia y darse de forma adecuada, para prevenir casos de acoso, abuso y embarazo adolescente”, afirma el reporte.



También, el 33,43 % de los colegios no había desarrollado o actualizado los contenidos relacionados con educación integral en sexualidad en los últimos dos años.