Analizan los resultados de las Pruebas Saber 11° del 2022

La Fundación Empresarios por la Educación (FExE) publica el Análisis de resultados Pruebas Saber 11° 2022. El informe, que entre otras cosas busca responder a la pregunta “¿qué pasó en términos de calidad educativa durante el último año en Colombia?”, está puesto a disposición de la ciudadanía colombiana y las diferentes instituciones del sector público y privado, como la secretaría de educación y el gobierno nacional.



Este documento presenta un análisis de las dinámicas de los resultados del examen Saber 11° entre el 2018 y 2022. Durante el último año fueron evaluados 552.840 estudiantes matriculados en instituciones educativas públicas y privadas del país. Además, presenta importantes datos alrededor de puntajes promedio, brechas educativas, niveles de desempeño por área, resultados de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) y conclusiones que según la fundación “serán una herramienta clave para identificar mejores rutas que continúen promoviendo el mejoramiento de la calidad educativa en el país”.



Puntajes promedio

El puntaje global promedio se refiere al puntaje total obtenido por el estudiante, con los resultados de las cinco áreas de la prueba: 1. Matemáticas 2. Lectura crítica 3. Ciencias naturales 4. Sociales y ciudadanas 5. Inglés. Tiene una escala de 0 a 500 puntos.



De acuerdo con el análisis, este puntaje tuvo un aumento estadísticamente significativo de 3.8 puntos (2 %) en 2022 respecto a 2021. El promedio fue de 251,4 en 2022 y de 247,6 en 2021. Este crecimiento también se da con el mayor número de estudiantes, 4.333 más (0.7 %) presentaron el examen.



Este resultado podría relacionarse con la recomposición de la población de evaluados en términos de sus niveles socioeconómicos y sexos, así como los sectores y zonas de las instituciones educativas donde están matriculados.



En 2022 los puntajes en todas las áreas evaluadas presentaron un incremento estadísticamente significativo respecto a 2021. La que registró mayor crecimiento fue inglés (2 %), lo que coincide con el aumento en el porcentaje de estudiantes con mejor desempeño en la prueba y una reducción del porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño bajos.



Por su parte, el área de menor crecimiento fue lectura crítica (0.8 %), para el que aumentó el porcentaje de estudiantes tanto en los niveles de desempeño más altos como en los más bajos. Este comportamiento se relaciona con las dinámicas observadas en el número de estudiantes por nivel socioeconómico, al existir una fuerte relación entre las características socioeconómicas de los estudiantes y los resultados educativos. Este mismo comportamiento se observó para el área de matemáticas.

Brechas educativas 2018-2022

Puntaje global por nivel socioeconómico (NSE):

Aumentó la brecha por niveles socioeconómicos. El NSE clasifica a los evaluados según aspectos como el nivel educativo de los padres y los servicios con los que cuenta el hogar. Va de 1 a 4, siendo el NSE 1 el más bajo caracterizado por aspectos como la ausencia de computador y de internet en sus hogares.



Según el informe, el nivel socioeconómico 4 registró el mayor crecimiento en puntaje global promedio (7.8 puntos o 3 %) pasando de 299 en 2021 a 306,8 en 2022 acompañado del crecimiento del 20% en el número de estudiantes. El nivel socioeconómico 1, el más bajo, pasó de 219,3 en 2021 a 223,8.



Puntaje global por sector público y privado:

La brecha en el puntaje global promedio entre sectores se cerró 4 puntos (11 %) en 2022 respecto a 2021, lo que se relaciona con un crecimiento en el número de estudiantes del sector no oficial (privado) concentrado en el nivel socioeconómico 4 (30%) y la reducción de estudiantes del sector oficial (público de más de 1.400 con respecto 2021.

Puntaje global por zona:

La brecha educativa, la diferencia en el puntaje global promedio entre la zona urbana y la rural, se mantuvo constante. En ambas zonas se presentaron aumentos similares y estadísticamente significativos en el promedio global.



Porcentualmente, el aumento en el número de estudiantes fue mayor para la zona rural (3 %) y se concentró en estudiantes del nivel socioeconómico más alto (64 %), quienes están matriculados principalmente en el sector no oficial. “Si no se tiene en cuenta las sedes educativas no oficiales en torno a las zonas rurales de las regiones urbanas más grandes, la brecha se amplía en todos los años”, se especifica en el informe de FExE.​



Puntaje global por sexo:

La brecha de desempeño Saber 11 entre mujeres y hombres disminuyó 1 punto respecto a 2021, debido a un mayor aumento en el puntaje global promedio obtenido por las mujeres respecto a los hombres.



De acuerdo con el informe, el aumento en el puntaje global promedio de las mujeres (3.9 puntos o 2%) fue mayor al aumento en el de los hombres (3.6 puntos o 1%). Esto permitió que la brecha entre estudiantes hombres y mujeres se redujera en 1 punto (12.5 %).



Al mismo tiempo, se dio un incremento en el número de estudiantes hombres (3.908 o 2%) superior al incremento en el número de estudiantes mujeres (425 o 0.1%). El crecimiento en el número de estudiantes mujeres en el nivel socioeconómico 4 (4.478 o 22 %) fue mayor que en el número de estudiantes hombres en este mismo nivel (3.358 o 16 %).​

Resultados de las entidades territoriales certificadas (ETC)

En 92 de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) se presentó un crecimiento en el puntaje promedio de la prueba respecto a 2021. Las 4 ETC cuyo puntaje promedio disminuyó fueron: Bello (-0.1 %), Vichada (-0.4 %), Tumaco (-2 %), y Guaviare (-2 %).



Las regiones de mejor desempeño en 2022 fueron la Central, con un promedio global de 265 puntos. Se destacan Secretarías de Educación Certificadas como Tunja (286 puntos) y Floridablanca (284 puntos), que se encuentran entre los tres primeros puntajes del país, y la región de Orinoquía (250 puntos), a cuyo desempeño agregado contribuyeron ETC como Villavicencio y Yopal, ambas con 259 puntos.



También, el informe arroja que el crecimiento del puntaje global en 2022 respecto a 2021 fue mayor en la región de Orinoquía (2.1 %). Este estuvo impulsado por ETC como Casanare (3.3 %) y Meta (3 %), y en la región Caribe (1.9 %) donde destacan ETC como Lorica (3.6 %) y Atlántico (3.5 %).



Además, de acuerdo con Andrea Escobar, directora ejecutiva de FEXE, “las dinámicas de los puntajes regionales no deben asociarse a un único factor. Dependiendo de la ETC, estas pueden relacionarse a los niveles de desempeño de las ETC, al cambio en el número de estudiantes que presentaron la prueba, o a recomposiciones en la población estudiantil respecto a sus niveles socioeconómicos, zonas o sexos”.



Si desea consultar los hallazgos completos y datos detallados de este documento, haga clic aquí.