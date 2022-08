Supersociedades publicó cronograma para la entrega de los locales de Justo & Bueno

El pasado 4 de agosto, en la Superintendencia de Sociedades, se llevó a cabo lo que figuró ser la última audiencia para salvar financieramente la continuidad de la operación de las tiendas Justo & Bueno. Esta opción de salvamento terminó fallida, luego de que el único inversionista, interesado en salvarla, desistiera de su promesa de compra.



Por eso, el juez en concurso, dado que no encontró ofertas de rescate para la discounter, ordenó continuar con el proceso de liquidación de Justo & Bueno que se había suspendido en mayo y solicitó la entregar total de los locales bajo su posesión.



Para eso, se había pedido al liquidador del proceso, Darío Laguado, la publicación de un cronograma de entrega, el cual no debía ser mayor a 20 días. Hoy, dicho cronograma fue publicado.



En este se indican las ciudades, direcciones y nombres de los propietarios de los arrendatarios y hasta la fecha propuesta para la entrega de los inmuebles. Se estiman que sean más de 1.000 los establecimientos a entregar a los arrendatarios por parte de Justo & Bueno.



El liquidador indicó que "aclara a los arrendadores que el personal dispuesto para la entrega de locales se comunicará a los números registrados previamente, para confirmar la hora. Se les recuerda que para la entrega de locales no se requiere intermediarios ni terceros, y el personal autorizado por mercadería deberá presentar la autorización previamente suscrita por el liquidador", dijo.