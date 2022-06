¿Qué posibles cambios le esperan a las pensiones en el siguiente Gobierno?

Ahora que se definió la segunda vuelta presidencial, es fundamental comprender si el discurso de campaña será igual al discurso de gobierno en la ejecución de un plan de modificación estructural al sistema general de pensiones.



Veamos cuales son esos cambios que, independiente de quien gane, se deben generar y las razones de su importancia. Realmente harán los cambios necesarios para nuestros actuales y futuros pensionados.



1. Lo más importante en nuestra situación pensional es cómo aumentar la cantidad de pensionados, es decir, mujeres mayores de 57 años y hombres por encima de 62 años que reciban una mesada.



En mi opinión, allí se deben centrar los argumentos que planteen Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en materia pensional.



La esencia de cualquier sistema pensional en el mundo es tener adultos mayores con pensión o un ingreso digno para llevar su vejez de la mejor manera.



En Colombia es tan solo del 30% la cobertura pensional. En otras palabras, el 70% de nuestros adultos mayores no tienen una pensión que les permita cubrir sus necesidades básicas. La pensión será en la gran mayoría de casos, la única o principal fuente de ingreso.



2. Los hoy candidatos están dispuestos a comprometerse en eliminar los privilegios pensionales de ciertos colectivos, que son pocos en número, pero altamente costosos para la enorme mayoría de colombianos. No puede existir equidad pensional cuando hay un grupo de personas que se pensionan con edades inferiores al resto de trabajadores y con mesadas con un componente de subsidio exagerado.



Ejemplo: hay trabajadores que pertenecen a ese grupo reducido, quienes se han pensionado con:



a) 50 años de edad o incluso menos.

b) Con el promedio del salario del último año.

c) Con 20 años de servicio.



A los demás nos tocarán unas condiciones que me parecen adecuadas:



a) 57 ó 62 años.

b) Con el promedio de los 10 años previos o toda la vida y

c) Con 25 años aproximadamente de cotización.



Una precisión: el único régimen especial que se debe mantener es el de fuerzas armadas y de policía, lo merecen, arriesgan su vida todos los días.



3. Los candidatos deben presentar propuestas concretas sobre cómo lograrán mayor formalidad laboral ya que tiene directa conexión con la posibilidad futura de pensionarse. Si hay más formalidad habrá más pensionados.



En resumen, podemos llamarlos pilares, cambios estructurales o como cada uno lo considere, pero el punto central será qué proponen Hernández y Petro para incrementar los pensionados, hacer un sistema pensional sostenible que proteja a los mayores.