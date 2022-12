¿Qué pasará con los contratos de hidrocarburos? Responde Irene Vélez, ministra de Minas

No hay duda de que en sus primeras salidas en el Congreso de la República a Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, no le fue bien.



Pero en su examen principal, la moción de censura, que se dio el miércoles pasado en la Cámara de Representantes, la historia fue diferente.



Más allá del amplio respaldo que recibió de la coalición de Gobierno, para los analistas Vélez mostró conocimiento en el tema, una de las principales críticas que le hacen desde la oposición, pero además fue precisa en responder y detallar la forma como el gobierno de Gustavo Petro espera poner en marcha una nueva política de energías limpias.



En diálogo con Colprensa, la funcionaria habla del panorama actual en petróleo y gas, las proyecciones para los próximos años, la perspectiva de cómo estará el país en 2026 cuando se termine el actual gobierno y la visión de cómo Ecopetrol jugará un papel fundamental en ese propósito.



¿Considera que la moción de censura en su contra es más una ‘cacería de brujas’ al Gobierno de Gustavo Petro?

No. Esa moción nos permitió aclararle al país que nuestra principal política de transición energética tiene unos principios que parten de la vinculación a través de diálogos con las comunidades, de ser intensivos en conocimiento y de asegurar una transición progresiva y segura.



¿Es decir que está satisfecha?

Sí. Es un apoyo a este Gobierno y al programa que estamos representando. Es un programa de cambio que en ocasiones puede generar miedo, oposición, pero que en este caso ampliamente se demuestra que genera un respaldo mayoritario en el Congreso, lo cual también nos da la señal de que podemos construir con la legislación que va a ser necesaria para sacar adelante estas propuestas.



¿Qué va a pasar con los contratos de hidrocarburos?

Con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Asociación de Petróleo y Gas hemos unificado las cifras, porque anteriormente teníamos una dispersión de estos números y para poder hacer cálculos y una transición que sea responsable necesitamos estar de acuerdo sobre los contratos y el estado en que se encuentran.



De 381 contratos firmados al momento, 118 están en fase de exploración, que es donde queremos poner nuestro énfasis, pero también identificamos dos grupos de contratos que no son prioritarios.



El primero tiene que ver con 35 contratos suspendidos que queremos revisar con las empresas, para construir posibles rutas de reactivación.

En segundo lugar, 35 contratos que se encuentran en fase preliminar.



Con las empresas que los operan queremos acompañarlas para asegurar que tengan viabilidad.



¿Colombia puede poner en marcha la transición energética que se propone el Gobierno?

En el total de reservas tenemos hasta 11,4 años autosuficiencia.

Nos ha parecido crucial contemplar los recursos contingentes que hay en tres contratos importantes que ya han informado a la ANH y a la ciudadanía en general.



Estamos hablando de Uchuva y de Gorgon 2, ambos contratos costa afuera y, por otro lado, un bloque más pequeño que se encuentra en Córdoba y que se llama el Bloque Sinú 9.



Con estos tres contratos hemos hecho un análisis que nos permite establecer que esos recursos prospectivos podrían darnos una autosuficiencia de gas hasta 2037, lo cual creemos que es un tiempo importante para lograr la transición energética.



Es crucial tener en cuenta que los contratos que están en este momento en exploración van a reportar sus resultados en los próximos diez años, es decir, que hasta 2032 vamos a estar escuchando sobre nuevos recursos y, posiblemente, nuevas reservas, con lo cual podríamos hablar de nuestro tiempo de autosuficiencia por encima de 2042 e incluso tendríamos excedentes que pueden ser exportables, o transformables vía fertilizantes.



¿Es necesario comprarle gas a Venezuela?

Existe un contrato firmado desde 2007 entre Ecopetrol y PDVSA, ese contrato tenía un propósito de compra y transporte de gas con Venezuela, que además tenía una intención de bidireccionalidad.



Sin embargo, por la ruptura de las relaciones comerciales ese contrato quedó suspendido.

Para reactivar esa relación contractual, Ecopetrol ha hecho un contrato que revisará los términos legales previamente adquiridos. Este no es un contrato para importar gas, es para revisar los términos jurídicos de un contrato previo que se realizó en 2007 y que le permitiría a Ecopetrol entender ese litigio internacional frente a ese contrato de compra y venta de gas.



¿Cómo se logrará la transición con la estatal Ecopetrol?

La empresa ya tiene unos primeros avances que creemos estratégicos para la transición energética y estamos convencidos que va a ser punta de lanza de la aceleración de la transición energética en Colombia. En este momento, Ecopetrol es el mayor autogenerador de energías renovables, eso ya nos demuestra que tiene una capacidad que puede ser expandida y esto puede hacerlo a través de la diversificación de su portafolio, lo cual ha venido haciendo a través de sus dos ecoparques más grandes de energía solar que existen en el país en los campos de Castilla y San Fernando.



En 2021 Ecopetrol anunció su compromiso de reducir a cero las emisiones de carbono para el año 2050 y, finalmente, su interés en el hidrógeno y particularmente el hidrógeno verde.

Este año ya hizo Ecopetrol una primera inversión cercana a 1 millón de dólares y creemos que esto se puede seguir ampliando.



El potencial gasífero que existe en los campos de Ecopetrol puede darnos oportunidades, no sólo para la seguridad energética nacional, también excedentes para la exportación, e incluso producir fertilizantes y así pasar de una economía extractivista a una economía productiva.



¿De qué forma se van a vincular las comunidades en el tema de las energías renovables?

Lo primero es que tenemos diálogos específicos con distintas comunidades, academia, sindicatos y empresas para vincularse en la definición de las metas, de los hitos, los recursos para acelerar esta transición energética.



Creemos que las comunidades pueden ser productoras de la energía a través de parques solares, de los techos de sus propias casas y para lograr este tipo de propósitos necesitamos hacer arreglos regulatorios porque somos conscientes que en este momento no todo el mundo puede producir su energía y los excedentes conectarlos y venderlos a través de la red.



También necesitamos unos tipos de asociatividad que hemos llamado públicos-populares, en donde las comunidades, las empresas y el Estado pueden asociarse para hacer proyectos productivos en energías renovables.



¿Cómo visualiza la transición energética en agosto de 2026?

La aceleración de la transición energética depende de hacer una buena planificación y en esa planificación es donde vamos a definir los hitos importantes de la transformación de las tecnologías, de las regulaciones y de la transformación de las políticas públicas que sean necesarias.



Finalizando el cuatrienio estamos seguros de que los cambios regulatorios y las políticas públicas ya van a estar logradas.

Sin embargo, es muy claro también que deshacer una historia de décadas y de siglos de inequidad y de marginación no se resuelven en un cuatrienio.



En este sentido, nosotros estamos dando los primeros pasos, que son muy importantes, porque son los que le permiten a uno imaginarse que otro futuro es posible y tomar las decisiones que hacen otro futuro posible.



¿Cuáles serán esos pasos?

Estamos dando los primeros pasos, en ese momento esperamos tener ya unos proyectos de referencia muy importantes en La Guajira, en el corredor vía Cesar, del pacífico colombiano.



Sin embargo, sabemos que cuatro años van a ser insuficientes para el gran cambio a la justicia social y por eso es tan importante que este proyecto se piense desde un proyecto de nación y no sólo como un proyecto de Gobierno.