¿Por qué el precio del huevo subió casi 35% en el último año?, esto dicen los expertos

Los últimos datos del IPC que dio a conocer el Dane revelan que el huevo, un alimento básico en la canasta familiar, ha subido su precio 35% en los últimos 12 meses hasta abril y 16% en lo que va de 2022.



Según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa), en ciudades como Cali, el precio del huevo rojo AA pasó de $480 en marzo, hasta los $520 para la semana pasada. Pero, cuando se hacen los cálculos con los precios que se presentaban en 2020, el aumento puede llegar a 70% en algunas referencias y ciudades.



Si bien ya hay razones conocidas, como la invasión rusa a Ucrania, el problema logístico internacional y la tasa de cambio que está al alza por los mismo problemas y por el ambiente electoral, expertos del sector afirman que hay más causas a las que se les puede atribuir el alza en el precio del producto.



Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), dijo que una de ellas es la insuficiente producción de maíz, cereal del que el país es deficitario, dice, hace 20 años. Moreno también afirma que el país produce tan solo 1,5 millones de toneladas de maíz, el cual se va en su mayoría para consumo humano y para la producción de arepa.



“El país necesita seis millones de toneladas de maíz y 1,5 millones de soja, las cuales en un 65% van para avicultura. Sin embargo, no se puede afirmar que el maíz nacional es más barato porque el precio es internacional”, afirmó.



No obstante, la diferencia entre ambos radica en sus costos anexos como el transporte, que representa cerca de 25% del precio total. Para este segmento hubo aumentos considerables en insumos como la gasolina, los peajes y el mantenimiento de los vehículos.



Henry Vanegas, presidente de la Federación Nacional de Cereales (Fenalce), concuerda con esto. Los granos, al ser commodities que se cotizan en la Bolsa de Chicago, implican que, si estos están caros desde el origen, “traerlos desde el cinturón maicero hasta el galpón vale alrededor de US$100 la tonelada, lo cual representa un sobrecosto de 30%”.



En contraste con lo planteado por Moreno, quien culpa a los paros nacionales de los precios alto, Vanegas dice que estos también están altos por culpa de la negligencia del Gobierno Nacional para tomar medidas. “La situación cambió y esto es de ya hace dos años, pero la industria y el Gobierno estaban esperanzados de que esto fuera coyuntural y no fue así”.



Las elecciones presidenciales también son un factor que podría afectar, indirectamente, el precio vía TRM. “Si aumenta más la tasa de cambio, el precio se podría ver muy afectado al alza”, dijo Moreno. Y agregó: “lo que sí puede afectar directamente el precio, es si se vuelven a presentar bloqueos ilegales”.



Para Fenalce, una de las soluciones para subsanar el precio alto del grano y, por ende, del huevo, sería duplicar la producción de maíz nacional. Pues, de esta manera, el país y el consumidor se ahorrarían “los costos de transporte fluvial (por el Misisipi hasta Nueva Orleans para su salida al Golfo de México), el flete marítimo del Golfo al país y su transporte interno, entre otros”.



Fenavi agregó que es imposible pronosticar hasta cuándo durará esta situación debido a que el ciclo de producción del huevo es prolongado y la cadena se rompió.