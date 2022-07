"No creo que sea el reflejo una fuga de capitales": MinHacienda de Petro por alza del Dólar

En medio del retiro programático del Pacto Histórico en Medellín, el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo habló sobre el alza del dólar en los últimos días, y aseguró que Colombia y Chile son los países más afectados en la región por la devaluación.



A través de una intervención virtual, Ocampo no estableció una relación de esta tendencia con una posible fuga de capitales. "El aumento en la tasa de cambio tiene su origen en factores internacionales, no creo que sea el reflejo de una fuga de capitales, sin embargo, es un tema que trabajaré con el Banco de la República", dijo.



Además, reconoció que no son buenas las expectativas con proyección al crecimiento económico del país durante el segundo semestre de 2022, debido al impacto de la inflación.



Por su parte, el presidente electo Gustavo Petro hizo un llamado a las personas que actualmente están comprando dólares en el país, aprovechando el aumento.



"A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. ¡ojo! No pierdan sus dineros", indicó a través de su cuenta de Twitter.

El anuncio se da después de que el mandatario Iván Duque pidiera "pistas precisas" que ayudaran a tranquilizar los mercados de divisas.



"Yo creo que es muy importante que haya señales que le quiten la incertidumbre al país. Cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas se empiezan a generar esta situación", señaló Duque.