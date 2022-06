NFT's: el misterioso y millonario mercado digital que atrae cada vez más a las marcas globales

Coca-Cola, McDonald's, Adidas, Nike, Prada, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, la Fórmula 1, la NBA, el Paris Saint- Germain, Mástercard…



La lista de marcas globales que se lanzan al misterioso y revolucionario mercado de los NFT’s crece como espuma, acelerando la idea de que el mundo entró de lleno en la era del dinero digital, aunque la gran mayoría de los habitantes del planeta no entienda bien de qué se trata.



Son una tendencia digital de la que nadie quiere quedarse atrás y un millonario mercado que atrae inversionistas de todos los sectores de la economía tradicional, pese a que ya sufrieron su primer ‘crack’.



Luego de su aparición en el 2021, rápidamente los NFT’s movilizaron negocios por unos 44.200 millones de dólares en pocos meses. Pero ese ‘boom’ se frenó repentinamente entre febrero y mediados de abril de este año, cuando el volumen de inversión en ellos tuvo una caída del 75%.



¿Por qué entonces siguen en auge? Para entenderlo es necesario empezar por el principio.

¿Qué son y por qué tan deseados?



NFT es la sigla del término ‘Token No Fungible’. Token es una palabra inglesa cuyo significado más simple es ‘ficha’. Los ‘tokens’ son tan antiguos como la humanidad misma, pues se usaron inicialmente como medida monetaria para representar una determinada cantidad de una mercancía. Y siguen utilizándose hoy en el mundo físico. Una ficha de un casino, por ejemplo, es un token simple.



Por otro lado, en economía el término ‘no fungible’ hace referencia a un bien que no puede ser sustituido por otro, pues no existe en el mundo uno de su misma especie y características.



Llevada al mundo tecnológico, esta expresión se usó para designar a un formato digital inimitable, irrepetible e insustituible, que puede estar asociado a cualquier objeto virtual: una foto, un video, un dibujo, un meme de internet, una canción.



Pero, ¿qué es lo que hace que ese ‘Token’ digital sea, efectivamente, ‘No fungible? Que el conjunto de datos de ese formato digital está grabado en la ‘blockchain’ -la tecnología que sirve como base a las criptomonedas como el bitcóin-, y gracias a ello resultan inmodificables.



Así, en resumen, un NFT es un certificado de autenticidad de un objeto virtual único, irrepetible y, por lo tanto, escaso, que se convierte en un activo digital negociable.



¿Y por qué están en auge? Porque en un mundo que utiliza cada vez más criptomonedas como el ‘bitcoin’ para sus transacciones físicas, y que empieza a crear una economía virtual apoyado en conceptos como el ‘metaverso’, los NFT son un nuevo activo digital para hacer negocios.



El mercado del arte digital fue el detonante del fenómeno en el 2021. Por su escasez y su rareza, muchas piezas de artistas digitales casi desconocidos fueron vendidas como artículos de colección por millonarias sumas.



Solo en los primeros seis meses del 2021 se vendieron NFT’s por más de 2.500 millones de dólares en el mundo. Fue un conjunto de cosas excéntricas, sobre las que muchos aún se preguntan si en efecto representan bienes valiosos o son, simplemente, una ‘venta de humo’: collages de fotos digitales, dibujos de prendas de vestir, personajes de videojuegos…



La exclusividad es el atributo más valorado por el mercado de NFT’s hasta ahora, lo cual también explica que grandes marcas de lujo, especialmente del mundo de la moda, se hayan lanzado a crear sus propios NFT’s para venderlos como piezas de colección.



Pero el secreto que todos empiezan a descubrir es que la clave para mover la caja registradora está en unir el mundo virtual con el mundo físico.



El pasado jueves la prestigiosa casa de modas Karl Lagerfeld lanzó tres nuevos NFT de edición limitada, en colaboración con un artista callejero.



Los mismos presentan una versión rosa de Karl en monedas digitales. Una edición de 250 monedas virtuales rosas tiene un precio de 150 euros. Pero también se pueden comprar 35 monedas físicas azules por 1.500 euros. Y además se oferta una única moneda de oro con una obra de arte original por 15 000 euros.



La cadena de cafeterías Starbucks, que se prepara para lanzar sus propios NFT, los considera un "activo digital programable, que se puede usar como marca y que también sirve como pase de acceso".



Poseer uno de los NFT del gigante del café abrirá camino a “experiencias únicas”, así como a un programa de fidelización de clientes basado en la blockchain.



En el ámbito institucional, la pequeña república de San Marino, lanzó en julio un pasaporte de vacunación contra el coronavirus que utiliza la tecnología NFT. Mientras que el certificado digital anticovid-19 europeo se diseñó solamente para la Unión Europea, ese pasaporte fue ideado para poder ser verificado en cualquier lugar, sin necesidad de una aplicación específica para celular.



Un ejemplo exitoso es la agencia española Travala, con más de 300.000 usuarios mensuales. La plataforma de viajes, que ya aceptaba pagos en criptomoneda, lanzó en enero el programa de fidelización Travel Tiger.



A primera vista, cada uno de los NFT distribuidos a los clientes del sitio es un dibujo digital de un tigre. Pero asociada a las imágenes figura una serie de beneficios, desde la entrada a eventos exclusivos en el mundo real y en el paralelo metaverso, hasta descuentos o puntos en el programa de fidelidad.



“Se trata de retener a estos usuarios, para que sigan utilizando la plataforma”, destacó su director general Juan Otero.



Sin embargo, negociar NFT’s es todavía un asunto complejo para el gran público, pues es preciso contar previamente con criptomonedas y acceder a plataformas especializadas cuya seguridad representa riesgos.



Esa es la brecha de oportunidad identificada por el gigante Mastercard, que con 2.900 millones de tarjetas en todo el mundo ahora creará un sistema para simplificar la compra de los tokens coleccionables, sin que los usuarios deban adquirir criptoactivos.



¿Y por qué lo hará? Porque luego de encuestar unas 35.000 personas de 40 países, descubrió que el 45% de ellas había comprado un NFT o estaría dispuesta a hacerlo.



Todavía excéntricos y misteriosos, los NFT’s parecen abrirse camino en la nueva economía digital.