Las cifras récord que dejó el segundo Día sin IVA para el comercio

En las primeras 17 horas de la segunda jornada del Día sin IVA, las ventas parciales crecieron 19,5% en comparación con la primera jornada que se llevó a cabo el 11 de marzo de este año.



Con corte a las 5 de la tarde, las ventas sumaron $7,48 billones.

“Los días sin IVA se han convertido en una herramienta muy efectiva para impulsar la reactivación de varios sectores de la economía. Estos resultados nos confirman la efectividad de las políticas diseñadas por el Gobierno Nacional para contribuir al crecimiento y a la reactivación económica del país”, manifestó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana.



Los productos con mayor variación en ventas fueron, en primer lugar, los equipos y aparatos de sonido y video; con un crecimiento del 69%, computadores y equipos periféricos 45%, artículos deportivos 39%, electrodomésticos 36,8%, calzado y artículos de cuero 35,8%.



La Ministra también destacó que, sin duda, la proximidad del Día del Padre, que se llevará a cabo el próximo fin de semana, se convirtió en un jalonador importante del resultado.



Lea aquí: Dólar cayó $7,12 frente a la TMR y cerró a $3.905 a dos días de las elecciones presidenciales



Por su parte, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE, reportó que el valor de las ventas parciales hechas por canales digitales fue de $483.600 millones a través de 1.18 millones de transacciones aprobadas.



Se registraron picos de ventas a través del comercio electrónico entre las 12:00 a.m. – 1:00 a. m. y entre 12:00 p.m – 1:00 p.m.

Los pagos con tarjetas débito fueron los grandes protagonistas de la jornada. Según la CCCE, se evidenció un aumento significativo en el procesamiento de estas transacciones.



“Esto reflejó un cambio en la forma en que se están haciendo las compras con respecto a otras jornadas, lo que indica que los colombianos están comprando con cargo a sus propios recursos. Igualmente resaltamos que la intención de búsqueda de los consumidores en el segundo día sin IVA creció 459,5% respecto a los últimos viernes anteriores”, explicó Maria Fernanda Quiñones, presidenta del gremio.



Sin embargo, respecto al primer día sin IVA de 2022, el número total de transacciones digitales aprobadas por comercio electrónico disminuyó un 3,7%.



Lea además: Economía creció 12 % en abril gracias al comercio y la administración pública



Se espera que la jornada finalice con un total de ventas de alrededor de $700.000 millones a través del comercio electrónico.



Lisandro Junco, director general de la Dian, subrayó que esta superó en todos los indicadores a la primera jornada del Día sin IVA y dijo que adicional al incremento del número de ventas obtenidas, también se vendieron más productos que la vez pasada.



Antioquia ocupó el primer lugar en crecimiento de ventas por monto de transacciones. Aunque la mayor cantidad de facturas se reportó en Bogotá. Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca, también presentaron buen resultado en sus ventas.



El comercio organizado del país recibió con beneplácito estos resultados, al considerar que la meta de alcanzar ventas de entre $9 billones y $10 billones, podría alcanzarse o incluso superarse.



“No estábamos equivocados cuando decíamos en nuestras predicciones que este Día sin IVA superaría el del 11 de marzo, pero el mérito no ha sido solamente de los comerciantes, sino de todos los colombianos que se apropiaron de esta herramienta dinamizadora de la economía colombiana”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



También, hizo un llamado al próximo Gobierno para que dé continuidad al Día sin IVA. “Este es un instrumento de los hogares y no se los podemos quitar. Los verdaderos beneficiarios son los colombianos a lo largo y ancho del país y queda demostrado que este instrumento ha sido exitoso, con él ganan los compradores, la economía y el comercio y por eso, es muy importante que el próximo Gobierno le dé continuidad”, manifestó Cabal.



El tercero y último Día sin IVA de este año se cumplirá el próximo 2 de diciembre. Se espera que para esa fecha los empresarios hayan pagado la prima.