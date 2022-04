Las cifras del primer trimestre que predicen buenos vientos para la economía colombiana

El desempeño de la economía colombiana empezó con pie derecho el año 2022. Analistas estiman que en el primer trimestre el PIB (Producto Interno Bruto) creció 6,5%, impulsado principalmente por la demanda y el consumo de los hogares, tal como ocurrió el año pasado.



Si se compara con el mismo lapso del 2021 se observa un comportamiento muy positivo, toda vez que en los primeros tres meses de ese año la economía aumento 2,9%, de acuerdo con los datos corregidos por el Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).



Para el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, además de la demanda de las familias, los sectores claves que también ‘jalonaron’ el crecimiento del PIB siguen siendo la construcción, especialmente, por el segmento de la vivienda social, la industria y el turismo.



Este último ha empezado a mostrar muy buen comportamiento desde finales del año pasado.



El Jefe de la cartera de las finanzas públicas no se casó con una cifra de la economía en el primer trimestre, pero dijo que reportará un resultado halagador, dado que en el primer mes del año el PIB creció cerca del 8% y en el segundo continuó por esa buena senda.



Camilo Durán, economista senior de la empresa Credicorp Capital, sostuvo que la expectativa sigue siendo muy favorable para Colombia en los meses iniciales.

Colombia ha sido una de las mejores economías de Latinoamérica, pero ahora se expandirá a tasas más modestas, aunque sigue siendo destacada en la región.



“Vemos que en el primer trimestre la economía podrá crecer entre 6,5% y 7,0%. Ese aumento es proveniente de la demanda interna y el consumo privado. La demanda de los hogares es fuerte y eso se explica por las buenas condiciones financieras de los usuarios, las bajas tasas de interés y la alta disponibilidad del crédito”, explicó.



Anotó que la cartera crece en alrededor del 17% en cuanto al crédito de consumo y representa el 65 % de la economía por el lado de la demanda.

Recordó que los días sin IVA, que seguirán vigentes este año, son muy buenos incentivos para el consumo de los hogares. “Creo que del lado de la demanda vamos a tener un gran respaldo para el crecimiento”, expresó.

Mercado externo



De otra parte, hay circunstancias favorables en el país por el lado del sector externo, ya que los precios de exportación de petróleo, de ferroníquel y de café se encuentran en niveles que le ayudan al ingreso nacional de divisas, “eso termina generando incrementos en el crecimiento de corto plazo y será mejor su efecto en el resto del año”, añadió Durán.



Otro elemento que también ayuda a aumentar gastos está relacionado con la suspensión de la ley de garantías por la época electoral. “Eso implica que el Gobierno gasta en grande y allí tenemos componentes desde el lado de la demanda que impulsan el crecimiento, así como el gasto de las hogares. En contraste, la inversión ha estado un poco rezagada en los últimos meses y eso no va a cambiar en el arranque de este año, pero no es negativa, porque la confianza de los empresarios por los buenos resultados es alta y eso implica mayor gasto de capital, lo que compensa la incertidumbre electoral”, comentó.



En términos generales, los analistas perciben un buen desempeño de Colombia en Latinoamérica.



Para todo el año 2022 estiman un aumento del PIB del orden del 5,5 %, que estaría por encima del consenso del mercado nacional, que está en promedio en un 4,8%.



El Banco de la República estima un PIB cercano a ese porcentaje y si se logra sería superior a otras economías de la región.



Los retos que aún debe superar el país están relacionados con los temas de desempleo y déficit fiscal, así como el impacto que puede causar el conflicto bélico en Ucrania por la invasión que generó Rusia hace un poco más de un mes. “La guerra no beneficia en nada a ningún país y todos esperamos una solución más pronta que tarde”, dijo el Ministro de Hacienda.