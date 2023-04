La preocupación de los comerciantes del país por baja en las ventas durante los primeros meses del año

Las altas tasas de inflación, las marchas y bloqueos que se presentan en algunos territorios y el aumento de costos logísticos han impactado, de alguna manera, los resultados del comercio colombiano.



Según la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, el 25% de los empresarios aseguraron, en la encuesta que hace el gremio, que las ventas disminuyeron en marzo y el 52% dijeron que estas siguieron iguales.



“Entre los factores que más incidieron para que la actividad comercial mantuviera una tendencia declinante se destaca el hecho de que en marzo del año anterior hubo día sin IVA. Igualmente, la persistencia de la inflación ha afectado profundamente los consumos, en especial los de consumo de bienes durables como los vehículos, muebles y electrodomésticos”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.



La situación fue más difícil para segmentos como las confecciones, que ante el aumento en los aranceles de productos importados de Asia en un 40%, han reajustado sus precios al alza.



Como resultado de este comportamiento los comerciantes aseguran que el primer trimestre del 2023 ha estado marcado por el signo de la desaceleración de la actividad, tendencia que se acentuaría con el transcurrir del año.



En enero la variación acumulada anual de las ventas reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, dejó de crecer a dos dígitos, siendo el más bajo registro desde julio de 2021, de acuerdo con la encuesta de Comercio del Dane. Y en febrero se mantuvo esa tendencia; las ventas reales de ese mes crecieron solo 0,1% y 8,4% anual.



En el Valle del Cauca las ventas del comercio cayeron 2,5 % en febrero, y entre enero y febrero el descenso de los negocios fue de 1,8%

Nelson Aritizábal, empresario del sector de confecciones, considera que los resultados de los negocios no son iguales para todos. Por ejemplo, dijo que en las ventas de prendas de vestir, al por mayor, la desaceleración no ha sido tan notoria, pero asegura que en el retail sí se evidencia una caída.



“Todo lo que está pasando en el país y la región impacta los resultados. He hablado con varios empresarios de grandes marcas del retail y dicen que sus ventas han caído entre 10% y 15%, en lo corrido del año”.

Por eso, afirmó Aristizábal que a los empresarios les toca ser muy creativos y precavidos para enfrentar la situación.



Por otra parte, los registros que lleva el sector financiero sobre los pagos electrónicos de los compradores muestran que, en lo corrido de este año, las categorías con el mejor balance frente a 2022 son las relacionadas con deportes, restaurantes, entretenimiento y domicilios, actividades que se recuperaron de buena manera después de la pandemia del covid.

Regiones más afectadas

Desde Fenalco se reiteró la necesidad de declarar emergencia económica, social y ambiental en los departamentos de Cauca y Nariño, que reportaron un alarmante desempeño en sus ventas, como consecuencia de la persistencia de los problemas en la Vía Panamericana.



A esto se suman los problemas que están generando los bloqueos y marchas de algunas comunidades. “Ahora estamos padeciendo un covid político, nos comentan en los comités sectoriales. Prácticamente no hay región que se escape de padecer alteración en la marcha de los negocios por culpa de las continuas protestas. Inclusive los costos logísticos y las demoras en la entrega de productos en las bodegas han aumentado por cuenta de este problema”, resaltó el informe de Fenalco.