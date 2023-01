La 'foto' de las cifras sobre petróleo y gas sin el 'filtro' de la MinMinas

La semana que acaba de terminar tuvo como protagonistas el petróleo y el gas por cuenta del intenso debate sobre las reservas de esos hidrocarburos que informó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.



Dicho debate, antes que terminar, seguirá dando de qué hablar porque las respuestas que dio la jefe de esa cartera no convencen a nadie.

La señora Vélez reiteró en una rueda de prensa que el país tiene garantizadas reservas de gas y de petróleo hasta el año 2037 y que el informe que sustenta las cifras son ciertas.



Ese informe tiene falencias y las cifras no son correctas, replicaron con intensidad conocedores del tema y directivos de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP.



A juicio de los analistas, las reservas de gas se extienden hasta el 2031, en tanto que las de petróleo, hasta el 2030.



El asunto es que el actual Gobierno Nacional ha planteado una transición energética hacia energías renovables, pero mientras el país siga dependiendo de las exportaciones de petróleo (que alcanzan el 40% y representan importantes ingresos) no es tan sencillo hacer la transición sin asegurar los recursos que recibirá nuestra Nación, señalan los estudiosos del tema.



Colombia ha logrado mejorar sus niveles de producción de crudo y de gas y las cifras lo ratifican.



Le puede interesar: Las implicaciones que tendrá la salida de Felipe Bayón de la presidencia de Ecopetrol

Realidad de las cifras

Las reservas de petróleo subieron a 2.039 millones de barriles en el año 2021. Las de gas aumentaron por primera vez desde el año 2017 y llegaron a 3.164 giga pies cúbicos.



En otras palabras, hoy nuestra Nación tiene más petróleo, informó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Al corte del 31 de diciembre de 2021 las reservas de Colombia aumentaron a 7,6 años, cuando un año atrás eran de 6,3 años.



Las reservas probadas de crudo subieron a 2.039 millones de barriles, cuando en el 2020 llegaban a 1.816 millones de barriles.

Técnicos de la ANH indicaron que el índice de reposición fue de 1,8 barriles, eso quiere decir que por cada barril que se produjo, se reemplazaron 1,8 barriles.



Lea aquí: Ricardo Roa y Saúl Kattan, los candidatos en el sonajero para asumir la dirección de Ecopetrol



Vale la pena explicar que los Llanos Orientales son los líderes en materia de reservas. En esa región se encuentra cerca del 70 % del total. Para ser más precisos, se informó que el departamento del Meta concentra casi el 52 % del total de las reservas, en tanto que Casanare tiene el 17 %.



Si se mira el desempeño por empresas, se conoció que la estatal petrolera Ecopetrol concentra el 66% del total de las reservas probadas de petróleo del país. Le siguen las firmas Geopark (8 %) y Frontera Energy (7%).



Más cifras

De acuerdo con la ANH en el mes de junio del 2022 la producción de crudo fue de 752.294 barriles diarios, lo que mostró un aumento del 8,38 % en comparación con el mismo mes de 2021 (694.150).



El incremento en la producción se presentó en Acacias, en el Meta; en Villa Nueva, Casanare; en Barrancabermeja, Santander) y en Villa Garzón, Putumayo, en razón al restablecimiento de la producción y al ingreso de pozos.



En el primer semestre del 2022 la producción promedio de crudo en Colombia fue de 746.860 barriles, 2 % más que en el mismo periodo del 2021. El Ministerio de Minas destacó en ese momento que aumentaron las reservas de petróleo hasta los 7,6 años.



El economista Daniel Motoa explicó que este sector es fundamental, no solo para la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, sino para el desarrollo de las regiones, gracias a los recursos de regalías que aportan las compañías.



Lea también: Así se impactaría la economía por la suspensión de contratos de exploración de petróleo

¿Y sobre el gas?

Las cifras son halagadoras. Colombia cuenta con reservas probadas de gas natural de 3.164 giga pies cúbicos. Esto garantiza tener cubierta la demanda durante alrededor de ocho años, según el informe de reservas de la ANH.



Según la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, el país podría mantener el autoabastecimiento energético de petróleo y gas por lo menos una década más. Pero, en caso de que se debilitara la política energética la producción de petróleo caería 47 % en cinco años y 27 % la de gas.



Con base en esas cifras, el economista de la Universidad Javeriana Luis Alberto Jaramillo dijo que en este momento la capacidad de reservas de gas natural ha tomado gran importancia, dado el contexto internacional de la guerra en Ucrania y la inminente transición energética a combustibles limpios.



Las reservas crecieron el año pasado y también se cuenta con recursos descubiertos no desarrollados, según la ANH. Además, el país tiene dos provincias gasíferas en el Caribe, así como el potencial que se ha venido desarrollando en el interior. Hoy se cuentan 262 campos de producción de gas natural y se espera que los recientes descubrimientos del Caribe y el potencial de gas del interior del país conduzcan a nuevos desarrollos en el sector.



Puede ser de su interés: Impulsado por China, precio del petróleo no encuentra techo



“Apostarle al gas nacional vale la pena, pues gracias a las inversiones en exploración y producción que se han realizado en los últimos años, se ha desarrollado alrededor de una cuarta parte de la oferta actual de gas”, dijo en su momento Francisco José Lloreda Mera, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas.



Lo cierto es que si bien las reservas probadas de hidrocarburos han crecido en los últimos años, están lejos de alcanzar hasta el año 2037.