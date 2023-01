Ricardo Roa y Saúl Kattan, los candidatos en el sonajero para asumir la dirección de Ecopetrol

Ecopetrol anunció mediante un comunicado que Felipe Bayón estará al frente de la compañía hasta el 31 de marzo de 2023. Bayón, quien ha estado al frente de la empresa más importante de Colombia desde 2017, recibió un reconocimiento por parte de la Junta Directiva tras conocerse la decisión.



“Durante su gestión al frente de la compañía energética alcanzó excelentes resultados operativos y financieros que aportaron importantes beneficios en materia de soberanía energética y más recursos para el cierre de las brechas sociales en el país, siempre teniendo como principio la vida de las personas”, detalló el comunicado.



En el sonajero para sucederlo se encuentra Ricardo Roa, ingeniero mecánico y expresidente de Transportadora de Gas Internacional (TGI), cercano al presidente de la República, Gustavo Petro, pues también lideró el Grupo Energía Bogotá (GEB) durante la administración del hoy mandatario en la Alcaldía de Bogotá.



Roa también hizo las veces de gerente de la campaña presidencial de Petro en 2022, siendo este uno de los responsables en gestionar las principales alianzas para construir el Pacto Histórico, partido que llevó al hoy mandatario a la Casa de Nariño.



En una segunda casilla, quien podría llegar a liderar la empresa más importante del país es Saúl Kattan, empresario experto en crisis empresarial. Él es economista de la Universidad de los Andes e investigador financiero con experiencia en planeación estratégica a largo plazo, mejoras de productividad, optimización de procesos y negociaciones efectivas en empresas. Cuenta con experiencia en el sector público y privado.



Su primer empleo fue como corredor de bolsa, luego fue investigador del Banco de la República y tras su salida empezó su camino de directivo empresarial. En 2012 dirigió ETB, cuando Petro era alcalde de Bogotá. Es socio de la Empresa de Energía de Bogotá n (EEB). Adicionalmente, desde su compañía Kattan Consulting ha trabajado en el posicionamiento de Juan Valdez en EE.UU.



Los retos para el encargado

Entre los retos que va a encontrar el nuevo encargado de la Presidencia de Ecopetrol se encuentra la transición energética y la idea de acabar con la exploración de crudo, plan que pretende impulsar el Gobierno, pese a que no se define aún la ruta a seguir.



La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró recientemente que “la decisión sobre no otorgar nuevos contratos para la exploración es una decisión del Gobierno, no es una decisión de esta ministra; es del Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro y todas las carteras debemos mirar en esa dirección”.



Agregó que el Gobierno no le está dando la espalda al potencial gasífero, pues “el hecho de reconocer los recursos que tenemos nos permite que, en los contratos que existen, podamos hacer la mejor gestión posible para que se conviertan en reservas. Nunca ha dicho que va a parar las exploraciones de gas, porque tenemos 118 contratos que están en exploración”.

Registró ingresos superiores a $43 billones

Durante el tercer trimestre del año anterior, que comprende de julio a septiembre, la empresa reportó ingresos por $43,43 billones, mientras que las utilidades llegaron a $9,51 billones. Estos datos mostraron un comportamiento bajista frente a los registrados en el trimestre anterior, pues para el periodo de abril a junio los ingresos fueron de $43,9 billones y las utilidades $10,5 billones. Dicho comportamiento ha estado fuertemente influenciado por los movimientos del precio del crudo a nivel internacional en medio de la incertidumbre por la demanda china.